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Рада готовится предоставить Конституционному суду полномочия пересматривать свои решения

Международная панорама
22 июня, 13:27 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 22, июня. /ТАСС

Депутат Валерий Писаренко при этом заявил о недопустимости того, чтобы суд "мог действовать по указке других органов и изменять свои позиции"

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КИЕВ, 22 июня. /ТАСС/. Верховная рада Украины намерена предоставить Конституционному суду (КСУ) страны полномочия пересматривать свои решения в случае "наличие объективных оснований". За соответствующий закон "О Конституционном суде Украины" парламент страны проголосовал в первом чтении.

"В законопроекте появились какие-то нормы, которые мы даже не обсуждали, когда КСУ может изменять свою юридическую позицию в случае существенного изменения нормативного регулирования, или наличия объективных оснований для улучшения защиты конституционных прав и свобод", - сказал на заседании Рады член депутатской группы "Партия Возрождение" Валерий Писаренко.

Депутат при этом заявил о недопустимости того, чтобы суд "мог действовать по указке других органов и изменять свои позиции".

Аналогичное мнение высказала во время обсуждения депутат от фракции "Самопомощь" Елена Сотник. По ее словам, суд будет изменять свои решения по указке власти, что может стать инструментом давления на судебный орган. Согласно действующему закону о КСУ, "решения и выводы суда являются окончательными и оспариванию не подлежат".

Сотник также назвала недопустимым, что в этом проекте закона содержатся изменения, которые касаются процедуры избрания уполномоченного Рады по правам человека. Так, омбудсмен будет избираться парламентом не посредством тайного голосования бюллетенями, а открытым голосованием. "Норма об избрании омбудсмена открытым голосованием вместо тайного - свидетельство недоверия среди членов коалиции, когда власть хочет контролировать то, как будет избираться новый омбудсмен от "Народного фронта", - предположила Сотник.

Новый проект о КСУ закрепляет, что суд состоит из 18 судей, по 6 из которых назначают президент Украины (на конкурсной основе), парламент, а также съезд судей. В составе КСУ действуют Большая палата, два сената и шесть коллегий. Документ также вводит институт Конституционной жалобы, позволяющей гражданам напрямую обращаться в этот суд (в действующей редакции закона это не предусмотрено).

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