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На Украине в День памяти и скорби выписан первый штраф за георгиевскую ленточку

Международная панорама
22 июня, 13:39 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 22, июня. /ТАСС

Инцидент произошел в Днепре во время памятных мероприятий

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© Артем Геодакян/ТАСС

КИЕВ, 22 июня. /ТАСС/. Национальная полиция Украины во время массовых мероприятий в Днепре (бывший Днепропетровск), посвященных Дню памяти и скорби, впервые выписала штраф за ношение георгиевской ленточки. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе полиции Днепропетровской области.

"На месте происшествия полицейские составили административный протокол по ст. 173-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях ("Изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты")", - говорится в сообщении. Правоохранители изъяли георгиевскую ленточку у женщины.

В Днепре в четверг несколько сотен человек собрались, чтобы почтить память погибших в Великой Отечественной войне, в день ее начала 76 лет назад. Жители города возложили цветы к памятнику воинам 152-й стрелецкой дивизии, которые в октябре 1943 года вели бои за освобождение города от фашистских захватчиков.

Закон о запрете использования георгиевской ленты в стране вступил в силу на Украине 15 июня. Отныне за публичную демонстрацию георгиевской ленты предполагается штраф от 850 гривен до 2550 гривен (от $32 до $96) и конфискация ленты. За повторное в течение года нарушение этого закона может быть применен штраф до 5100 гривен ($192) или административный арест на срок до 15 суток. Такое наказание не будет касаться ветеранов Великой Отечественной войны, в наградах которых присутствуют элементы ленты, а также экспозиций музеев.

Лента из чередующихся полос черного и оранжевого цветов появилась еще в Российской империи, где украшала Георгиевский крест - высшую награду для солдат и унтер-офицеров за храбрость и заслуги на поле боя. Во времена советской власти она появилась в колодке ордена Славы, полные кавалеры которого были приравнены к Героям Советского Союза. Георгиевская лента также присутствует в медалях "За взятие Берлина" и "За победу над Германией в Великой Отечественной войне". Она стала одним из неотъемлемых символов празднования Дня Победы.

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