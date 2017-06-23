Первое свидание: чего ожидать от встречи Моди с Трампом

26 июня президент США Дональд Трамп примет премьер-министра Индии Нарендру Моди в Белом доме. Это станет первой личной встречей двух лидеров. Трамп и Моди уже не раз беседовали по телефону и положительно отзывались друг о друге. Тем не менее, новая политика 45-ого президента США вызывает в Нью-Дели определенную озабоченность. ТАСС – о том, какие вопросы будут подниматься на знаковой встрече.

Настоящий друг

Социальная сеть Twitter хранит одно из первых упоминаний Индии Дональдом Трампом от 19 октября 2012 года. Тогда мультимиллиардер отреагировал на "твит" пользователя из Индии признанием в любви к этой стране.

"Я люблю Индию", - написал Трамп за 5 лет до встречи с премьер-министром Нарендрой Моди.

@gastronome2 I love India! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 18, 2012

В октябре 2016 года, во время избирательной кампании, Трамп выступил перед членами Республиканской партии индийского происхождения, заверив их, что они заполучат "настоящего друга в Белом доме" в случае его победы.

В январе этого года Моди тепло побеседовал с американским президентом после его инаугурации. Через месяц после этого в индийской прессе стали обсуждать возможную скорую встречу двух лидеров.

Had a warm conversation with President @realDonaldTrump late last evening. — Narendra Modi (@narendramodi) January 25, 2017

В понедельник Трамп и Моди наконец-то встретятся лицом к лицу и смогут обсудить насущные вопросы двухсторонней повестки.

Истребители и беспилотники

Одной из главных тем обсуждения должно стать военно-техническое сотрудничество. Трамп и Моди наверняка затронут тему недавнего соглашения, заключенного американским авиагигантом Lockheed Martin с корпорацией Tata о налаживании производства истребителей F-16 Block 70 на территории Индии.

Согласно договоренности, собранные истребители (глубоко модернизированные F-16) Индия сможет не только принимать на вооружение, но и экспортировать. Как утверждает газета Nikkei, Нью-Дели хочет заменить морально устаревшие советские истребители третьего поколения МиГ-21 и диверсифицировать поставки вооружений.

Как заявляют в Lockheed Martin, новое соглашение создаст "возможности трудоустройства и в Индии, и в США". То есть оно вписывается в политику одновременно и Дональда Трампа, направленную на увеличение рабочих мест в США "America First" ("Америка прежде всего"), и в программу "Make in India" ("Делай в Индии") Нарендры Моди.

По сообщению агентства Reuters со ссылкой на собственные источники, непосредственно перед визитом Моди в Вашингтон министерство обороны США объявит о поставке 22 боевых беспилотных летательных аппаратов для ВВС Индии на сумму свыше $2 млрд.

Рабочие визы

Есть у Вашингтона и Нью-Дели некоторые разногласия. Как пишет Hindustan Times, Моди хочет поговорить с главой Белого дома о визовом режиме, а именно – о том, чтобы США сохранили практику выдачи краткосрочных виз H1-B для высококвалифицированных работников. Газета пишет, что эти визы критически важны для функционирования индийских IT-компаний. Цифры подтверждают это: в 2016 году на H1-B подали документы 200 тыс. индийских граждан.

Эти визы также очень выгодны американским компаниям, которые приглашают занятых в IT-сфере индийцев на работу и платят за их услуги меньше, чем гражданам США.

Если при администрации Обамы такая практика не считалась проблемой, то курс Дональда Трампа на увеличение рабочих мест для граждан США и политика "America First" может привести к отмене H1-B.

Китай и Пакистан

Определенное беспокойство в Индии вызывает сближение администрации Трампа с Китаем. В Нью-Дели традиционно очень ревностно относится к дружелюбным жестам Вашингтона по отношению к Пекину. Поэтому индийская пресса очень болезненно восприняла тот факт, что Трамп встретился с председателем КНР Си Цзиньпином раньше, чем Моди.

Очевидно, что заявление Трампа о том, что Си Цзиньпин – "классный парень", тоже не могло обрадовать Нью-Дели.

Как пишет бывший член правительства Индии Маниш Тевари, объясняя такую риторику американского президента, "Трамп понимает, что Китай – единственная страна, которая все еще имеет влияние на КДНР", объясняя такую риторику американского президента. Тем не менее, Индию беспокоит сам факт возможного сближения Вашингтона с Пекином.

В то же время несколько иная ситуация обстоит с отношениями Вашингтона с Исламабадом. Пакистанская медиагруппа Dawn сообщает со ссылкой на неназванного члена американской администрации, что правительство США собирается "ужесточить" свою политику по отношению к Исламабаду, но пока "не определилось, как именно". В случае, если это окажется правдой, из Нью-Дели последует положительная реакция.

В целом, из-за того, что президент Трамп относительно недавно занял Овальный кабинет и не успел сформировать четкую линию в отношении Индии и ее соседей, Нью-Дели ожидает встречи с президентом США с большой настороженностью.

Как считает Санджая Бару, советник по делам СМИ бывшего премьер-министра Индии Манмохана Сингха, "если Трамп уверит нас в том, что он с нами в одной лодке, это нормально, но если он настаивает на новой Америке (новой внешней политике – Прим. ТАСС), нам придется вернуться к запасному плану".

Какому именно – Бару не уточнил. Но вариантов не так много, учитывая отношения Нью-Дели с Москвой, об "особом" характере которых заявлял сам Нарендра Моди.

Александр Мосесов