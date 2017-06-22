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Судебный процесс по делу блогера Лапшина начнется 30 июня

Международная панорама
22 июня, 13:54 UTC+3 БАКУ БАКУ 22, июня. /ТАСС

Дата была обнародована на подготовительном заседании суда

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БАКУ, 22 июня. /ТАСС/. Судебный процесс по делу блогера Александра Лапшина начнется 30 июня. Эта дата была обнародована в четверг на подготовительном заседании суда. Процесс проходит в Бакинском суде по тяжким преступлениями под председательством судьи Аловсата Аббасова.

На подготовительном заседании присутствовали представители посольств России, Израиля и Украины, гражданином которых является Лапшин, а также местные правозащитники.

Блогер был доставлен в Баку 7 февраля спецрейсом из Минска и помещен в Бакинский следственный изолятор. Лапшина, приезжавшего в Нагорный Карабах, задержали в Минске в декабре минувшего года по запросу Баку. Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила в отношении него уголовное дело по статьям "Неоднократные публичные призывы, направленные против государства" и "Незаконное пересечение государственной границы Азербайджана", которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

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