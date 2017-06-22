Обмен пленными в Донбассе начнется после 5 июля

КИЕВ, 22 июня. /ТАСС/. Окончательный список пленных в Донбассе будет согласован к следующей встрече контактной группы в Минске 5 июля. Как заявил представитель Украины Леонид Кучма, после этого должен начаться процесс обмена.

"До конца список не согласован, есть по нему расхождения, но процесс верификации закончен, с ним все согласились. Есть расхождения в списке, там 5-6 человек. С украинской стороны проблем нет, в их [провозглашенные ДНР и ЛНР] списке на 15 человек больше, - заявил он. - Мы договорились, что до следующей встречи мы должны это решить и начать процесс обмена".

В среду по итогам заседания контактной группы спецпредставитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик отметил "существенную работу, проведенную с момента предыдущей встречи в Минске по проведению дополнительных опросов лиц, которые хотели бы после освобождения остаться на той территории, где они находились в заключении".

Полпред провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Владислав Дейнего в свою очередь сообщил, что в настоящее время продолжается работа над согласованием списков для обменов по формуле "всех на всех".

По словам представителя ЛНР в гуманитарной подгруппе, руководителя рабочей группы по обмену военнопленными Ольги Кобцевой, по итогам заседания появилась надежда, что вскоре удастся обсудить и конкретную дату обмена удерживаемых лиц. При этом Кобцева подчеркнула, что "республики придерживаются прежней формулы, зафиксированной в Комплексе мер, - "всех на всех" - и от нее не отступят ни на шаг".