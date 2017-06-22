"Когда ты в Риме, поступай как римляне": что делают в Европе для интеграции мусульман

Глава МИД Австрии Себастьян Курц высказался за закрытие мусульманских детских садов в Вене, поскольку они не способствуют интеграции детей в общество. Это далеко не первая инициатива европейских политиков, которая, с одной стороны может считаться дискриминационной по отношению к верующим, а с другой — попыткой защитить светские ценности. ТАСС изучил, какие формы принимают попытки интегрировать мусульман в традиционное европейское общество.

Запрет на паранджу

Полемика вокруг исламизации европейского общества началась с первого, что бросается в глаза — одежды. 24 сентября 2003 года Федеральный Конституционный суд Германии встал на защиту учительницы-мусульманки Ферешты Лудин, которая отстаивала свое право носить головной платок в школе. Вместе с тем суд постановил, что субъекты федерации могут устанавливать собственные правила касательно мусульманской атрибутики в школах. В результате половина регионов ФРГ сразу же запретила учителям носить платок.

Спустя год Национальное собрание Франции приступило к обсуждению законопроекта о запрете каких-либо религиозных символов (в том числе мусульманских платков, еврейских кип и больших христианских крестов) в школах. Закон был принят и вступил в силу 2 сентября 2004 года, но на этом французские власти не остановились.

11 апреля 2011 года указом тогдашнего премьер-министра Франсуа Фийона было запрещено ношение никаба в общественных местах. Мусульманки лишились возможности скрывать свое лицо практически везде, не считая дома, мест богослужения и автомобиля (водить в никабе было запрещено, но сидеть в пассажирском сиденье — можно).

Аналогичные меры в июле 2011 года вступили в силу в Бельгии, а в 2016 году — в Болгарии. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) поддержал запрет на никабы, не обнаружив в нем дискриминационной составляющей. Более того, в 14 марта 2017 года ЕСПЧ постановил, что работодатели вправе запретить сотрудникам покрывать голову из религиозных соображений.

Такие страны, как Испания, Италия и Швейцария не запретили ношение никабов и паранджи на федеральном уровне, однако некоторые регионы решили установить собственные ограничения. Так, граничащие друг с другом швейцарский кантон Тичино и итальянская административная область Ломбардия ввели ограничения на ношение закрывающей лицо одежды. Как в Тичино, так и в Ломбардии закон распространяется только на нахождение в больницах и госучреждениях. В Испании было запрещено носить паранджу только в некоторых городах Каталонии и исключительно в госучреждениях и общественных местах. При этом отдельные запреты (они не затронули Барселону) были отменены решением Верховного cуда в 2013 году.

Запрет на строительство

На протяжении 2000-х годов в Швейцарии широко обсуждалась возможность на введение запрета на строительство минаретов — башен, с которых муэдзин призывает верующих на молитву в мечеть. По результатам всенародного референдума, состоявшегося 29 ноября 2009 года, против строительства новых минаретов высказалось 57,5% швейцарцев. Запрет был принят, несмотря на то, что в стране проживает порядка 350-400 тыс. мусульман (из них около 12% имеют швейцарское гражданство и порядка 12-15% говорят, что являются активными практикующими верующими).

По пути ограничений на строительство также пошли власти Италии, где проживает около 1,5 млн мусульман. Ряд регионов значительно ужесточил законодательство, сделав появление новых мечетей практически невозможным. Поскольку местные власти крайне редко выдают разрешения на сооружение мечетей, верующие оборудуют молельные комнаты в частных домах и в помещениях исламских культурных центров. Однако государство закрывает такие частные мечети, так как опасается, что их трудно будет проконтролировать и они превратятся в центры распространения идеологии религиозного экстремизма.

Запрет на зарубежное финансирование

Австрия — одна из первых западноевропейских стран, которая предоставила мусульманам статус признанной религиозной общины.

Соответствующий закон, принятый в 1912 году, гарантировал верующим широкие права наравне с католиками, евреями и протестантами: в том числе право на изучение основ ислама в государственных школах. Однако в последние годы требования к мусульманам стали ужесточаться.

Так, в феврале 2015 года парламент Австрии одобрил "Закон об исламе", запрещающий зарубежное финансирование мусульманских организаций и общин. Новые правила, призванные остановить распространение радикальных течений ислама в стране, также требовали, чтобы по истечении года после введения закона в действие все имамы имели специальную австрийскую аттестацию.

Запреты, связанные с купанием

В январе 2017 года ЕСПЧ запретил школьницам-мусульманкам пропускать совместные со сверстниками другого пола занятия в бассейнах, если пропуск занятий обосновывается религиозными убеждениями. Суд отклонил соответствующий иск, поданный мусульманской семьей турецкого происхождения, проживающей в Базеле (Швейцария). Признавая, что решимость швейцарских властей добиваться участия школьниц-мусульманок в общешкольных занятиях по плаванию "является вмешательством в право на свободу вероисповедания" таких семей, ЕСПЧ в то же время высказал мнение, что подобные меры "обоснованы стремлением обеспечить детям школьное образование в полном объеме, что является залогом их дальнейшей успешной социальной интеграции".

Суд также обратил внимание на то, что швейцарские власти предоставляют значительные послабления для мусульманских семей, в частности, возможность одевать девочек в буркини — мусульманские купальные костюмы, скрывающие все тело за исключением лица, ступней ног и ладоней рук. Такие костюмы были запрещены в 2016 году в ряде городов Франции, например, в Каннах и Ницце. Французский Конституционный совет признал запрет не соответствующим основному закону страны, однако мэры городов не пожелали отменять ограничения.

Артур Громов