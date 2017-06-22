СМИ: родственники напавшего на парижских жандармов террориста освобождены из-под стражи

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Родственники террориста, совершившего 19 июня нападение на сотрудников правоохранительных органов на Елисейских полях в Париже, отпущены на свободу. Об этом сообщила в четверг радиостанция RFI со ссылкой на источник, близкий к следствию.
По данным RFI, отец, бывшая жена, брат и супруга брата француза Адама Джазири были освобождены из-под стражи в среду днем. Членов семьи нападавшего задержали в понедельник в их доме в городе Плесе-Пате (департамент Эсон, к югу от Парижа). Там же проживал и сам Джазири.
19 июня Адам Джазири намеренно врезался на Елисейских полях на своей машине в автобус с полицейскими. Предварительно он поджег салон автомобиля, в котором находились боеприпасы к стрелковому оружию и два баллона с бытовым газом. Взрыва не произошло, однако сам нападавший скончался от ожогов и удушья - это во вторник подтвердили патологоанатомы. В машине был найден автомат Калашникова и два пистолета.
По имеющимся данным, террорист числился в базе данных французских спецслужб как потенциально опасный исламист. В то же время местной префектурой ему было выдано разрешение на приобретение и перевозку спортивного оружия. Он занимался в секции спортивной стрельбы.
Сообщалось, что злоумышленник перед атакой оставил письменное завещание, в котором присягнул на верность террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).