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СМИ: сирийские войска и боевики договорились о локальном примирении в городе Дераа

Международная панорама
22 июня, 15:38 UTC+3 БЕЙРУТ БЕЙРУТ 22, июня. /ТАСС

Город объявлен нейтральной зоной, передает телеканал Al-Mayadeen

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БЕЙРУТ, 22 июня. /ТАСС/. Сирийская армия и представители вооруженных группировок оппозиции достигли соглашения о локальном примирении в городе Дераа (110 км к югу от Дамаска). Как сообщил ливанский телеканал Al-Mayadeen, встреча сторон при участии российских военных состоялась в городе Эзраа, расположенном на шоссе в Дамаск.

Согласно условиям сделки, боевые действия в Дераа и его окрестностях будут прекращены, а сам город объявлен нейтральной зоной.

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