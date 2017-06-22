СМИ: сирийские войска и боевики договорились о локальном примирении в городе Дераа

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БЕЙРУТ, 22 июня. /ТАСС/. Сирийская армия и представители вооруженных группировок оппозиции достигли соглашения о локальном примирении в городе Дераа (110 км к югу от Дамаска). Как сообщил ливанский телеканал Al-Mayadeen, встреча сторон при участии российских военных состоялась в городе Эзраа, расположенном на шоссе в Дамаск.
Согласно условиям сделки, боевые действия в Дераа и его окрестностях будут прекращены, а сам город объявлен нейтральной зоной.