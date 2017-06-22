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Германия хочет быстрых переговоров по Brexit

Международная панорама
22 июня, 16:10 UTC+3

Ангела Меркель подчеркнула, что для нее "будущее Евросоюза будет иметь приоритет" в ходе консультаций по Brexit

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БРЮССЕЛЬ, 22 июня. /ТАСС/. Германия настроена обеспечить высокий темп переговоров о выходе Великобритании из Евросоюза. Об этом заявила в четверг по прибытии на саммит ЕС канцер ФРГ Ангела Меркель.

"Мы хотим вести переговоры быстро, интенсивно. Делать все, чтобы, как и по сей день удавалось нам, сохранять единство 27 стран", - сказала она. Глава кабмина ФРГ подчеркнула, что для нее "будущее Евросоюза будет иметь приоритет" в ходе консультаций по Brexit.

По ее словам, Брюссель намерен вести переговоры с Лондоном так, чтобы "потом продолжать сотрудничество". "Но мы должны сфокусироваться на том, что важно для будущего 27 стран", - заключила Меркель.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались в бельгийской столице 19 июня. Они должны продлиться до ноября 2018 года, после чего у сторон будет полгода для ратификации достигнутых договоренностей в национальных парламентах.

 

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