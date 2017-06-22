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Минобороны КНР: предстоящие военные учения РФ и Китая не направлены против других стран

Международная панорама
22 июня, 16:42 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Алексей Селищев

В ведомстве напомнили, что данные учения проводятся двумя странами ежегодно для укрепления и развития российско-китайских отношений

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ПЕКИН, 22 июня. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Российско-китайские учения "Морское взаимодействие - 2017" не направлены против других стран. Об этом говорится в сообщении министерства обороны КНР, которое оказалось в распоряжении ТАСС.

"Данные учения проводятся двумя странами ежегодно и не направлены против третьей стороны", - заявили в военном ведомстве в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать недавнее заявление главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса.

В сообщении отмечается, что учения проводятся с целью "укрепления и развития российско-китайских отношений, всеобъемлющего стратегического сотрудничества", расширения сотрудничества армий двух стран, а также для повышения потенциала военных флотов России и Китая при совместном реагировании на угрозы безопасности.

Ранее Линкявичюс заявил, что Китай своим участием в совместных с Россией военных маневрах может содействовать росту напряженности в регионе. Литва, по его словам, намерена "следить за тем, не будут ли учения носить наступательный характер".

Ранее сообщалось, что отряд кораблей ВМС Китая вышел из порта Санья и направился в Россию для участия в российско-китайских учениях "Морское взаимодействие - 2017". Ожидается, что маневры пройдут с середины июля до середины сентября в Балтийском, Охотском и Японском морях.

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ВМС КНР: учения "Морское взаимодействие - 2017" пройдут в непростых условиях

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