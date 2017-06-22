Минобороны КНР: предстоящие военные учения РФ и Китая не направлены против других стран

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ПЕКИН, 22 июня. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Российско-китайские учения "Морское взаимодействие - 2017" не направлены против других стран. Об этом говорится в сообщении министерства обороны КНР, которое оказалось в распоряжении ТАСС.
"Данные учения проводятся двумя странами ежегодно и не направлены против третьей стороны", - заявили в военном ведомстве в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать недавнее заявление главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса.
В сообщении отмечается, что учения проводятся с целью "укрепления и развития российско-китайских отношений, всеобъемлющего стратегического сотрудничества", расширения сотрудничества армий двух стран, а также для повышения потенциала военных флотов России и Китая при совместном реагировании на угрозы безопасности.
Ранее Линкявичюс заявил, что Китай своим участием в совместных с Россией военных маневрах может содействовать росту напряженности в регионе. Литва, по его словам, намерена "следить за тем, не будут ли учения носить наступательный характер".
Ранее сообщалось, что отряд кораблей ВМС Китая вышел из порта Санья и направился в Россию для участия в российско-китайских учениях "Морское взаимодействие - 2017". Ожидается, что маневры пройдут с середины июля до середины сентября в Балтийском, Охотском и Японском морях.