Минобороны КНР: предстоящие военные учения РФ и Китая не направлены против других стран

ПЕКИН, 22 июня. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Российско-китайские учения "Морское взаимодействие - 2017" не направлены против других стран. Об этом говорится в сообщении министерства обороны КНР, которое оказалось в распоряжении ТАСС.

"Данные учения проводятся двумя странами ежегодно и не направлены против третьей стороны", - заявили в военном ведомстве в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать недавнее заявление главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса.

В сообщении отмечается, что учения проводятся с целью "укрепления и развития российско-китайских отношений, всеобъемлющего стратегического сотрудничества", расширения сотрудничества армий двух стран, а также для повышения потенциала военных флотов России и Китая при совместном реагировании на угрозы безопасности.

Ранее Линкявичюс заявил, что Китай своим участием в совместных с Россией военных маневрах может содействовать росту напряженности в регионе. Литва, по его словам, намерена "следить за тем, не будут ли учения носить наступательный характер".

Ранее сообщалось, что отряд кораблей ВМС Китая вышел из порта Санья и направился в Россию для участия в российско-китайских учениях "Морское взаимодействие - 2017". Ожидается, что маневры пройдут с середины июля до середины сентября в Балтийском, Охотском и Японском морях.