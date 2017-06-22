СМИ: ВМС США не смогли перехватить баллистическую ракету во время учений

ВАШИНГТОН, 22 июня. /ТАСС/. ВМС США провели учения по перехвату баллистических ракет, которые закончились неудачей. Как сообщило в четверг специализированное издание Defence News, попытка учебного перехвата при помощи перехватчиков морского базирования SM-3 Block IIA была предпринята у берегов Гавайских островов.

Как отмечается, эсминец John Paul Jones, оснащенный системой слежения и наведения Aegis, не смог перехватить запущенные с острова Кауаи баллистические ракеты средней дальности. Системы эсминца зафиксировали ракеты и взяли их на прицел, однако сам перехват осуществить не смогли.

Как сообщается в заявлении, распространенном агентством по ПРО министерства обороны США по итогам маневров, "представители программы проведут тщательный анализ информации" об учениях, "после чего огласит дополнительные детали" на этот счет.

В конце мая минобороны США сообщило, что американские ВС протестировали вооружения по нейтрализации межконтинентальных баллистических ракет противника, уничтожив учебную цель, запущенную в Тихом океане. Подобные испытания были проведены впервые на фоне продолжающихся ракетных пусков в КНДР.