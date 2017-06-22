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Ле Пен предстанет перед судебными следователями из-за скандала о трудоустройстве в ЕП

Международная панорама
22 июня, 17:22 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 22, июня. /ТАСС

Судебные следователи подозревают "Нацфронт" в том, что он якобы организовал схему по выплате зарплат своим сотрудникам во Франции за счет фондов Евросоюза

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Лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен

Лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен

© EPA/IAN LANGSDON

ПАРИЖ, 22 июня. /ТАСС/. Лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен предстанет перед французскими судебными следователями в связи с предполагаемым фиктивным трудоустройством сотрудников партии в Европарламенте (ЕП). Эту информацию агентству France-Presse подтвердила в четверг сама Ле Пен.

При этом, по данным агентства, депутат Национального собрания от "Национального фронта" Луи Алио, который также был вызван к следователям для дачи показаний, отказался это сделать.

Французские судебные следователи подозревают "Нацфронт" в том, что он якобы организовал схему по выплате зарплат своим сотрудникам во Франции за счет фондов Евросоюза. Двум бывшим помощникам депутатов "Национального фронта", которые входят в состав ЕП, в рамках этого расследования уже были предъявлены обвинения в присвоении вверенного им имущества.

Еще в марте следователи неоднократно пытались допросить Ле Пен, но каждый раз та отказывалась, мотивируя свое решение наличием депутатской неприкосновенности. Также лидер "Нацфронта" говорила, что ответит на вопросы следователей только после окончания президентской избирательной кампании.

14 апреля французские следственные органы направили в Европарламент запрос о лишении Ле Пен и депутата от ее партии Мари-Кристин Бутонне депутатской неприкосновенности. Согласно данным Франс Пресс, потенциальный ущерб, который понес ЕП в результате предполагаемого фиктивного трудоустройства сотрудников "Национального фронта" в период с 2012 по 2017 годы, составил около 1,9 млн евро.

По итогам второго тура выборов в Национальное собрание, который состоялся 18 июня, Марин Ле Пен впервые вошла в состав нижней палаты парламента Франции.

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