Представитель Эрдогана заявил о возможной отправке войск Турции и РФ в Идлиб

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АНКАРА, 22 июня. /ТАСС/. Турецкие и российские военнослужащие, как ожидается, отправятся в сирийскую провинцию Идлиб. Об этом, как сообщила газета Milliyet, заявил в четверг на пресс-конференции Ибрагим Калын - официальный представитель президента Турции Тайипа Эрдогана.
"Военные Турции и России могут быть направлены в Идлиб", - сказал он. По словам Калына, они будут отвечать за безопасность в этой провинции в рамках договоренностей о зонах деэскалации.
Как отметил Калын, также "ведутся переговоры о том, сколько военнослужащих необходимо отправить в Идлиб с населением более 1 млн человек". "Мы ожидаем, что этот вопрос будет более детально обсуждаться во время встречи в Астане в июле, - проинформировал он. - РФ даже предложила отправить определенное число киргизских и казахстанских военных". В настоящее время упомянутая провинция находится под контролем сирийской оппозиции.
"Сам механизм был запущен Турцией, Россией и Ираном. Была проведена встреча со спецпредставителем президента России по сирийскому урегулированию Александром Лаврентьевым. Мы все детально обсудили, теперь будут решаться технические вопросы", - продолжил Калын.
"В районе Идлиба будут присутствовать преимущественно наши и российские военные. Возле Дамаска - представители России и Ирана. В районе города Дераа - американские и иорданские силы", - сообщил он.
Делегации РФ, Ирана и Турции в ходе консультаций в столице Казахстана 3-4 мая договорились о создании четырех зон деэскалации на территории Сирии. В их число вошли провинция Идлиб и некоторые части соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама, район к северу от города Хомс, а также регион Восточная Гута под Дамаском и южные провинции Дераа и Эль-Кунейтра. Соглашение предполагает, что с 6 мая в этих зонах вводится запрет на военную активность, включая полеты авиации. Действие документа рассчитано на полгода и может автоматически продлеваться на такой же период.