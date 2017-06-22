СМИ: правительство Египта одобрило продление режима ЧП в стране на три месяца

КАИР, 22 июня. /ТАСС/. Правительство Египта одобрило продление режима чрезвычайного положения в стране на три месяца. Кабинет министров утвердил в четверг соответствующий указ президента республики, передает издание "Аль-Яум ас-Сабиа".

Трехмесячное чрезвычайное положение с возможностью продления было введено в апреле после терактов в христианских храмах, унесших жизни около 50 человек. Уже после этого, в мае, экстремисты расстреляли автобус с коптами, ехавшими на экскурсию в монастырь.