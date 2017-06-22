Президент ЮАР опроверг утверждения, что проект строительства АЭС задуман для Росатома

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ПРЕТОРИЯ, 22 июня. /ТАСС/. Президент ЮАР Джейкоб Зума опроверг в среду утверждения оппозиции о том, что он задумал проект строительства атомных электростанций (АЭС) специально в интересах Росатома и что получил за это вознаграждение из Москвы.
"Никаких транзакций в пользу меня или членов моей семьи (из России - прим. ТАСС) не было. Ничего подобного не было и никогда не будет", - заявил он в парламенте, отвечая на вопрос лидера оппозиционного Демократического альянса Ммуси Маймане.
"Дело не в России, США или Франции. Нам нужны владеющие технологиями страны, которые сделают свои предложения на тендере, а наши специалисты выберут победителя", - сказал Зума.
Он подчеркнул, что решение южноафриканского суда, аннулировавшего межправительственное соглашение с Россией, касалось недостатков подготовки документа, а не вопроса по существу развития атомной энергетики. "Правительство продолжит атомный проект теми темпами, которые мы себе можем позволить. Процесс будет открытый, без каких-либо отступлений от закона", - подчеркнул Зума.
Президент заявил оппозиции, что она фокусируется лишь на стоимости строительства АЭС, но забывает о доходах, которые приносит ядерная энергетика. "Мы же не атомные бомбы создаем. Любой бизнес требует инвестиций, чтобы потом получить прибыль", - сказал президент и назвал атомную энергетику "наиболее чистой и надежной".