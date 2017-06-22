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В Брюсселе открылся двухдневный саммит Евросоюза

Международная панорама
22 июня, 17:47 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 22, июня. /ТАСС

Главными темами саммита являются борьба с терроризмом, усиление европейской обороны, миграционный кризис и Brexit

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БРЮССЕЛЬ, 22 июня. /ТАСС/. Плановая двухдневная встреча глав государств и правительств 28 стран Евросоюза открылась в четверг в Брюсселе. Следующий саммит ЕС пройдет уже осенью, в октябре, под председательством Эстонии.

Главными темами нынешнего саммита являются борьба с терроризмом и усиление европейской обороны, продолжающийся миграционный кризис и предстоящий выход Великобритании из состава Евросоюза. Кроме того, лидеры сообщества намерены обсудить реализацию минских соглашений по урегулированию конфликта на Украине, а также принять политическое решение о продлении на полгода экономических санкций в отношении России.

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Brexit Проблема нелегальной миграции в Европе
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