В Брюсселе открылся двухдневный саммит Евросоюза

БРЮССЕЛЬ, 22 июня. /ТАСС/. Плановая двухдневная встреча глав государств и правительств 28 стран Евросоюза открылась в четверг в Брюсселе. Следующий саммит ЕС пройдет уже осенью, в октябре, под председательством Эстонии.

Главными темами нынешнего саммита являются борьба с терроризмом и усиление европейской обороны, продолжающийся миграционный кризис и предстоящий выход Великобритании из состава Евросоюза. Кроме того, лидеры сообщества намерены обсудить реализацию минских соглашений по урегулированию конфликта на Украине, а также принять политическое решение о продлении на полгода экономических санкций в отношении России.