РИГА, 22 июня. /ТАСС/. Нил Ушаков переизбран на пост мэра Риги на третий срок. Эту должность политику удалось сохранить после уверенной победы действующей правящей коалиции в Рижской думе (РД), состоящей из возглавляемой им социал-демократической партии "Согласие" и партии "Честь служить Риге!" (ЧСР), на муниципальных выборах в Латвии 3 июня.

Во время голосования на первом заседании депутатов нового состава РД кандидатуру Ушакова поддержали 32 депутата из 60.

"3 июня рижане после ожесточенной конкуренции между 11 партиями сделали свой выбор. Было десять списков против одного и этот один список, против которого были все остальные, получил примерно 51% голосов. Это абсолютное большинство", - сказал перед голосованием Ушаков.

"Это означает, что абсолютное большинство рижан доверили нам продолжить ту политику РД, которая реализовывалась последние восемь лет, а также осуществлять те вещи, которые были в нашей программе - ремонт улиц, бесплатные стоянки для автомобилей, бесплатные обеды в школах и детских садах, софинансирование в размере 50% на ремонт многоквартирных домов. Это те вещи, о которых мы говорили с рижанами и они их поддержали. Поэтому хочу всем напомнить, что мы получили мандат от рижан, а также ответственность, которая вытекает из этого мандата, в ближайшие четыре года продолжить ту политику, которую мы осуществляли последние восемь лет", - добавил он.

По его словам, "Согласие" и ЧСР готовы сотрудничать и с другими политическими силами, которые прошли в РД. "Мы с большим уважением относимся ко мнению 43% рижан, которые проголосовали за эти четыре партии, которые в течение четырех лет будут работать в РД. Мы открыты для сотрудничества и работы, мы забудем всю вашу предвыборную риторику и готовы работать. У нас нет никаких красных линий", - указал градоначальник.

При этом Ушаков напомнил коллегам, что Рижская дума - это место, где нужно работать. "Это самоуправление, которое отвечает за весь город и за все, что происходит в этом городе в рамках его административной территории. Поэтому давайте работать все вместе, все 60 человек. Но вместе с тем давайте не забывать, что абсолютное большинство рижан - 51% - поддержали продолжение действующего курса", - сказал он.