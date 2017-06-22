Саммит ЕС принял решение создать европейскую систему оборонного сотрудничества

БРЮССЕЛЬ, 22 июня. /ТАСС/. Участники саммита ЕС приняли решение создать европейскую систему оборонного сотрудничества для более эффективной разработки и приобретения военной техники. Об этом заявил в четверг председатель Европейского совета Дональд Туск по итогам первого дня встречи на высшем уровне.

"Лидеры поддержали решение о создании европейской системы оборонного сотрудничества", - сказал он.