Спикер Палаты представителей поддержал новые санкции США против Ирана и РФ

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Пол Райан в четверг выступил в поддержку законопроекта о дополнительных санкциях против Ирана и России.
"Я поддерживаю санкции", - заявил Райан, говоря о проекте закона о введении дополнительных ограничительных мер в отношении Ирана и РФ.
Он добавил, что председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам республиканец Эд Ройс выступает в поддержку одобрения этого законопроекта, за который ранее проголосовал Сенат. "Мы уважаем эту (позицию)", - добавил Райан.