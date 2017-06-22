Спикер Палаты представителей поддержал новые санкции США против Ирана и РФ

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Пол Райан в четверг выступил в поддержку законопроекта о дополнительных санкциях против Ирана и России.

"Я поддерживаю санкции", - заявил Райан, говоря о проекте закона о введении дополнительных ограничительных мер в отношении Ирана и РФ.

Он добавил, что председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам республиканец Эд Ройс выступает в поддержку одобрения этого законопроекта, за который ранее проголосовал Сенат. "Мы уважаем эту (позицию)", - добавил Райан.