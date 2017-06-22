Саммит ЕС призвал соцсети автоматически удалять из интернета экстремистский контент

БРЮССЕЛЬ, 22 июня. /ТАСС/. Главы государств и правительств 28 стран ЕС поддержали предложение разработать новые законы для автоматического удаления экстремистского контента из интернета. Об этом автор данной инициативы, председатель Евросовета Дональд Туск заявил в четверг на пресс-конференции в Брюсселе, где проходит двухдневный саммит сообщества.

"ЕС согласовал необходимость работы с онлайн-индустрией. Мы призываем социальные сети делать все необходимое, чтобы предотвратить распространение террористических материалов в интернете. На практике это означает создание новых инструментов для определения и автоматического удаления таких материалов. Если необходимо, мы готовы принять соответствующее законодательство", - сказал он.

Туск подчеркнул, что терроризм остается основной угрозой для ЕС. "Мы обсудили терроризм, который до сих пор является главной угрозой. Лидеры согласились активизировать усилия по борьбе с терроризмом", - добавил он.

Ранее, представляя предложение по антитеррористической деятельности в киберпространстве лидерам ЕС, Туск так объяснил его цели: "Террористическая пропаганда имеет наибольшее влияние в течение первых часов с момента появления в Сети. Мы должны поощрять индустрию, чтобы она разрабатывала инструменты, позволяющие автоматически обнаруживать и удалять контент, который связан с распространением террористических материалов или пропагандой насилия, не дожидаясь решения суда".

Между тем занимающиеся информационными технологиями европейские компании отмечают, что для повышения эффективности инструментов автопоиска и удаления террористических материалов должны быть сформулированы очень четкие критерии в сфере законодательства. В противном случае эта система или не будет работать, или откроет путь к многочисленным злоупотреблениям и негативно отразится на свободе слова в интернете.