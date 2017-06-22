В нижней палате Конгресса США призвали создать стратегию по РФ и ввести новые санкции

ВАШИНГТОН, 22 июня. /ТАСС/. Группа из 23 конгрессменов-демократов в четверг внесла на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США законопроект, согласно которому министр обороны должен будет выработать стратегию по отношению к России, а президент - представить план по введению новых санкций за якобы нарушения Москвой Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщается на сайте комитета палаты по делам вооруженных сил.

Инициатором внесения и главным автором текста выступил старший демократ комитета Адам Смит. Согласно пояснительным материалам, законопроект обязывает "министра обороны разработать и реализовать всеобъемлющую стратегию по России, которая позволит скоординировать усилия США и союзников, направленные на то, чтобы сдержать и, при необходимости, ответить на российскую агрессию". Кроме того, Пентагону придется выработать планы противодействия российской военной технике, включая "беспилотные системы, средства электронной войны и высокоточное оружие большой дальности действия".

Помимо этого, не позднее 1 апреля 2018 года президент США будет обязан представить комитетам по делам вооруженных обеих палат Конгресса "план по введению санкций" в связи с нарушениями ДРСМД со стороны России. Эти ограничения должны включать в себя запрет на контракты между правительствами двух стран и заморозку финансовых транзакций.

Смит также призывает противодействовать "российской пропаганде", увеличив финансирование соответствующих структур в НАТО, а также активнее подключая недавно созданный в Госдепартаменте Всемирный центр по взаимодействию. В его задачи, в частности, входит поддержка "независимых СМИ" в странах Европы.

США впервые обвинили Россию в нарушении ДРСМД еще в июле 2014 года. Затем Вашингтон неоднократно повторял этот вывод, с которым Москва выражала категорическое несогласие. Россия выдвигает США встречные претензии по выполнению ДРСМД. Что же касается самого законопроекта, то среди его авторов исключительно демократы, тогда как большинство мест в Палате представителей занимают республиканцы. Без их поддержки данная инициатива вряд ли будет рассмотрена.