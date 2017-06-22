Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.06:
$ 60.15
€ 67.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В нижней палате Конгресса США призвали создать стратегию по РФ и ввести новые санкции

Международная панорама
22 июня, 20:30 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 22, июня. /ТАСС

В частности, согласно законопроекту, Дональд Трамп должен будет представить план по введению новых санкций за якобы нарушения Москвой Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 22 июня. /ТАСС/. Группа из 23 конгрессменов-демократов в четверг внесла на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США законопроект, согласно которому министр обороны должен будет выработать стратегию по отношению к России, а президент - представить план по введению новых санкций за якобы нарушения Москвой Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщается на сайте комитета палаты по делам вооруженных сил.

Инициатором внесения и главным автором текста выступил старший демократ комитета Адам Смит. Согласно пояснительным материалам, законопроект обязывает "министра обороны разработать и реализовать всеобъемлющую стратегию по России, которая позволит скоординировать усилия США и союзников, направленные на то, чтобы сдержать и, при необходимости, ответить на российскую агрессию". Кроме того, Пентагону придется выработать планы противодействия российской военной технике, включая "беспилотные системы, средства электронной войны и высокоточное оружие большой дальности действия".

Смотрите также

Все санкции Запада против России

Помимо этого, не позднее 1 апреля 2018 года президент США будет обязан представить комитетам по делам вооруженных обеих палат Конгресса "план по введению санкций" в связи с нарушениями ДРСМД со стороны России. Эти ограничения должны включать в себя запрет на контракты между правительствами двух стран и заморозку финансовых транзакций.

Смит также призывает противодействовать "российской пропаганде", увеличив финансирование соответствующих структур в НАТО, а также активнее подключая недавно созданный в Госдепартаменте Всемирный центр по взаимодействию. В его задачи, в частности, входит поддержка "независимых СМИ" в странах Европы.

США впервые обвинили Россию в нарушении ДРСМД еще в июле 2014 года. Затем Вашингтон неоднократно повторял этот вывод, с которым Москва выражала категорическое несогласие. Россия выдвигает США встречные претензии по выполнению ДРСМД. Что же касается самого законопроекта, то среди его авторов исключительно демократы, тогда как большинство мест в Палате представителей занимают республиканцы. Без их поддержки данная инициатива вряд ли будет рассмотрена.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
"Завтра была война": от отрицания военной угрозы до первых дней ВОВ
"Мне нужна твоя одежда". Как старые вещи получают новую жизнь
Фото
Королева Великобритании Елизавета II
14
Brexit в центре внимания - королева Великобритании представила программу правительства
9
Почти $1,5 тыс. за метр кирпичей: как реконструируют Великую Китайскую стену
3
В Сеуле начала работу высокотехнологичная интерактивная система управления городом
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Швейцария арестовала €15 млн залога Украины за успешное проведение "Евровидения-2017"
2
Кучма: Европа ставит Украину на колени
3
Задержан подозреваемый в убийстве девушки в кафе в центре Москвы
4
Завкафедрой судмедэкспертизы прокомментировал историю с "пьяным" ребенком в Балашихе
5
МЧС предупредило москвичей о надвигающейся с запада грозе
6
Комитет Госдумы поддержал введение ареста на 15 суток и обязательных работ за мат в семье
7
Депутаты КПРФ внесли в Госдуму законопроект об отмене новогодних каникул
Темы дня
Загрузка...
Реклама