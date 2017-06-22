Трамп заявил, что не располагает записями бесед с Коми

ВАШИНГТОН, 22 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не располагает записями разговоров с экс-директором ФБР Джеймсом Коми и не делал их. Об этом американский лидер заявил в четверг в своем Twitter.

"Учитывая все сообщения про электронную слежку, перехваты [переговоров], рассекречивание [спецслужбами информации] и утечки, я понятия не имею, существуют ли так называемые записи моих бесед с Джеймсом Коми. Но я их не делал, у меня таких записей нет", - написал Трамп.

Ранее Коми в рамках слушаний в спецкомитете по разведке Сената Конгресса США сообщил, что Трамп в ходе личной встречи с ним, состоявшейся 14 февраля, просил, чтобы ФБР прекратило расследование, касавшееся Майкла Флинна. Отставному генералу Флинну за день до этого пришлось уволиться с поста помощника Трампа по национальной безопасности в связи с тем, что он не в полной мере проинформировал вице-президента США Майкла Пенса о своих телефонных разговорах с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Кроме того, утверждал Коми, президент требовал от него "лояльности".

Трамп в ответ на это заявил, что ряд высказываний экс-директора ФБР были неправдой. Отвечая на вопросы журналистов на одной из пресс-конференций о том, сохранились ли какие-либо записи бесед, глава государства сказал, что сообщит об этом в ближайшем будущем.

...whether there are "tapes" or recordings of my conversations with James Comey, but I did not make, and do not have, any such recordings. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 июня 2017 г.