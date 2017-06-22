В ФРГ спецслужбам разрешили взламывать мессенджеры не только для борьбы с терроризмом

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БЕРЛИН, 22 июня. /ТАСС/. Бундестаг в четверг предоставил спецслужбам Германии дополнительные возможности для слежки за перепиской в мессенджерах, таких как WhatsApp.
Теперь соответствующие органы смогут задействовать технические средства для чтения сообщений для расследования таких преступлений, как убийство, уклонение от уплаты налогов или подделка денежных знаков.
Ранее программа по расшифровке закодированных сообщений в мессенджерах могла применяться лишь в случае противодействия терроризму. Законопроект был одобрен во втором и третьем чтениях голосами правящей коалиции (блок ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии). Оппозиция ("зеленые" и Левая партия) выступила против него.
В законопроекте говорится о том, что теперь можно будет "внедряться в используемые фигурантами информационно-технические системы".
Эксперты и правозащитники опасаются того, что расширение возможностей спецслужб приведет к нарушению права на неприкосновенность частных данных.