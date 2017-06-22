Американцу предъявили обвинения в попытке присоединиться к ИГ

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НЬЮ-ЙОРК, 22 июня. /ТАСС/. Власти США предъявили жителю Нью-Йорка обвинения в попытке примкнуть к террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг прокуратурой Южного округа штата Нью-Йорк.
Как следует из документа, Саддам Мохамед Райшани проживал в нью-йоркском районе Бронкс. Он был арестован в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в ночь на четверг. Райшани, по данным властей, намеревался улететь в Сирию, пройти боевую подготовку и воевать на стороне боевиков ИГ. Ранее он якобы помог другому жителю Нью-Йорка, личность которого не разглашается, совершить такую поездку, в том числе в финансовом плане.
Райшани в четверг были предъявлены обвинения в попытке оказать материальную поддержку террористической группировке и присоединиться к ней. Ожидается, что он предстанет перед судом в течение суток.
Как отмечается в заявлении прокуратуры, улики против Райшани помог собрать некий информатор, сотрудничавший с властями. В расследовании по этому делу принимало участие ФБР США.