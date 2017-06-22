Саммит ЕС принял решение о продлении санкций в отношении России

СМИ: ПСЖ намерен предложить за переход футболиста "Монако" Мбаппе €135 млнСпорт 22 июня, 21:22
Гончар: переход вратаря Флери в клуб НХЛ "Вегас" пойдет ему на пользуСпорт 22 июня, 21:14
Игрок: сборная Камеруна ощущает поддержку российских болельщиков на Кубке конфедерацийСпорт 22 июня, 21:13
Майка баскетболиста Майкла Джордана с ОИ-1984 продана на аукционе за рекордную суммуСпорт 22 июня, 21:10
Саммит ЕС принял решение о продлении санкций в отношении РоссииМеждународная панорама 22 июня, 21:01
Тренер: футболисты Австралии будут играть на победу в матче Кубка конфедераций с чилийцамиСпорт 22 июня, 20:59
Информация об обмене в "Бруклин" стала для баскетболиста Мозгова неожиданностьюСпорт 22 июня, 20:50
Арест за мат в квартире: Госдума хочет ужесточить наказание за мелкое хулиганствоОбщество 22 июня, 20:45
Игрок: сборная Камеруна должна была победить в матче Кубка конфедераций с австралийцамиСпорт 22 июня, 20:43
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БРЮССЕЛЬ, 22 июня. /ТАСС/. Главы государств и правительств 28 стран Евросоюза приняли политическое решение о продлении экономических санкций в отношении России на шесть месяцев. Это подтвердил председатель Евросовета Дональд Туск в четверг в Брюсселе, где проходит саммит ЕС.
"Согласовано. ЕС продлит экономические санкции против России из-за недостаточного выполнения минских соглашений", - сказал он.
Как сообщил корреспонденту ТАСС европейский источник в кулуарах саммита, ограничительные меры будут продлены на полгода. "После политического решения Туск запустит официальную процедуру. Совет ЕС на уровне послов официально одобрит это решение, которое затем будет опубликовано в Официальном журнале ЕС и вступит в силу", - пояснил дипломат.
Источник подчеркнул, что некоторые страны - члены ЕС выступали, как и прежде, против автоматического продления санкций в отношении РФ. "Есть страны, которые считают, что не должно быть автоматической процедуры. Они считают, что нужна ясная рекомендация лидеров Франции и Германии, так как они участвуют в "нормандском формате", - отметил дипломат.
Пакет экономических санкций в отношении России истекает 31 июля. Санкционная политика ЕС включает три независимых трека: визовые ограничения против российских граждан, экономические санкции против ряда российских госкомпаний нефтяного, оборонного и финансового секторов, а также ограничительные меры в отношении Крыма.