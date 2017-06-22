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Саммит ЕС принял решение о продлении санкций в отношении России

Международная панорама
22 июня, 21:01 дата обновления: 22 июня, 21:18 UTC+3

Председатель Евросовета Дональд Туск сказал, что Евросоюз продлит экономические санкции против РФ из-за недостаточного выполнения минских соглашений

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Материал из 1 страницы
© REUTERS/John Thys/Pool

БРЮССЕЛЬ, 22 июня. /ТАСС/. Главы государств и правительств 28 стран Евросоюза приняли политическое решение о продлении экономических санкций в отношении России на шесть месяцев. Это подтвердил председатель Евросовета Дональд Туск в четверг в Брюсселе, где проходит саммит ЕС.

"Согласовано. ЕС продлит экономические санкции против России из-за недостаточного выполнения минских соглашений", - сказал он.

Как сообщил корреспонденту ТАСС европейский источник в кулуарах саммита, ограничительные меры будут продлены на полгода. "После политического решения Туск запустит официальную процедуру. Совет ЕС на уровне послов официально одобрит это решение, которое затем будет опубликовано в Официальном журнале ЕС и вступит в силу", - пояснил дипломат.

Источник подчеркнул, что некоторые страны - члены ЕС выступали, как и прежде, против автоматического продления санкций в отношении РФ. "Есть страны, которые считают, что не должно быть автоматической процедуры. Они считают, что нужна ясная рекомендация лидеров Франции и Германии, так как они участвуют в "нормандском формате", - отметил дипломат.

Пакет экономических санкций в отношении России истекает 31 июля. Санкционная политика ЕС включает три независимых трека: визовые ограничения против российских граждан, экономические санкции против ряда российских госкомпаний нефтяного, оборонного и финансового секторов, а также ограничительные меры в отношении Крыма.

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