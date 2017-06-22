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Мадуро назвал условие возвращения Венесуэлы к работе в ОАГ

Международная панорама
22 июня, 21:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Президент Венесуэлы заявил, что его страна вернется в состав Организации американских государств в случае отставки ее генсека Луиса Альмагро

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Венесуэла вернется в состав Организации американских государств (ОАГ), если ее генеральный секретарь Луис Альмагро уйдет в отставку. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции президент южноамериканского государства Николас Мадуро.

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"Он должен уйти и позволить странам самим заняться восстановлением и реорганизацией ОАГ, - отметил он. - Отставка Луиса Альмагро - единственная возможность для того, чтобы я мог подумать о возвращении в ОАГ". В конце апреля венесуэльский лидер распорядился вывести страну из регионального блока. Причиной стало решение провести встречу глав МИД государств-членов по ситуации в Боливарианской Республике без согласия Каракаса.

Мадуро указал, что региональный блок не сможет чинить препятствий процессу созыва Конституционной ассамблеи (КА). "Ни ОАГ, ни тысяча ОАГ не остановят КА, потому что это суверенное решение Венесуэлы", - подчеркнул он.

С начала апреля в Венесуэле идут антиправительственные выступления, поводом для которых послужили резолюции Верховного суда, расширяющие полномочия президента и ограничивающие функции парламента. Ситуацию обострило решение государства созвать КА без проведения референдума, чтобы изменить основной закон страны.

За это время, по данным Генеральной прокуратуры, погибли не менее 74 человек, свыше 1,4 тыс., в том числе порядка 300 сотрудников правоохранительных органов и Национальной гвардии, пострадали. Более 3,2 тыс. человек были задержаны.

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