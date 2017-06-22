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Spiegel: разведка Германии как минимум восемь лет следила за объектами в США

Международная панорама
22 июня, 21:56 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 22, июня. /ТАСС

Среди объектов разведывательной службы Германии, помимо Белого дома, были министерство финансов, Госдепартамент, американские компании, такие как Lockheed Martin, военные учреждения и NASA

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БЕРЛИН, 22 июня. /ТАСС/. Федеральная разведывательная служба Германии (БНД) вела на протяжении как минимум восьми лет слежку за объектами в США, в том числе за Белым домом. Об этом в четверг сообщил немецкий еженедельник Der Spiegel со ссылкой на собственные источники.

По его данным, слежка осуществлялась с 1998 по 2006 год на основании около 4 тысяч так называемых селекторов - поисковых запросов, включающих, в частности, IP-адреса, телефонные номера. Среди объектов БНД, помимо Белого дома, были министерство финансов США, Госдепартамент, американские компании, такие как Lockheed Martin, военные учреждения США, NASA, иностранные дипмиссии и представительства международных организаций - МВФ, Лиги арабских государств, а также ряд университетов.

Еще в 2015 году стало известно, что БНД в течение многих лет - как минимум до 2013 года - шпионила за посольствами западных партнеров. Слежка велась также за американским посольством в Судане и военными Соединенных Штатов в Афганистане.

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