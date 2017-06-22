Spiegel: разведка Германии как минимум восемь лет следила за объектами в США

Новый эпизод "Звездных войн" снимет Рон ХовардКультура 22 июня, 22:35
Футболист Сиани поблагодарил российских болельщиков за поддержку сборной КамерунаСпорт 22 июня, 22:14
Камерунец Тейку: говорить плохо о России могут только те, кто здесь никогда не былСпорт 22 июня, 22:10
"Роснефть-2022": к новой стратегии, цифровизации и росту дивидендовЭкономика и бизнес 22 июня, 22:05
Камерунский футболист Тейку назвал себя болельщиком московского "Спартака"Спорт 22 июня, 21:53
Тренер: отсутствие побед станет мотивацией для сборной Камеруна в матче с немцамиСпорт 22 июня, 21:44
Кэхилл: Россия подготовила первоклассные условия на Кубке конфедерацийСпорт 22 июня, 21:39
Управляющая полигоном в Балашихе компания пока не получала уведомления о его закрытииОбщество 22 июня, 21:32
СМИ: ПСЖ намерен предложить за переход футболиста "Монако" Мбаппе €135 млнСпорт 22 июня, 21:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БЕРЛИН, 22 июня. /ТАСС/. Федеральная разведывательная служба Германии (БНД) вела на протяжении как минимум восьми лет слежку за объектами в США, в том числе за Белым домом. Об этом в четверг сообщил немецкий еженедельник Der Spiegel со ссылкой на собственные источники.
По его данным, слежка осуществлялась с 1998 по 2006 год на основании около 4 тысяч так называемых селекторов - поисковых запросов, включающих, в частности, IP-адреса, телефонные номера. Среди объектов БНД, помимо Белого дома, были министерство финансов США, Госдепартамент, американские компании, такие как Lockheed Martin, военные учреждения США, NASA, иностранные дипмиссии и представительства международных организаций - МВФ, Лиги арабских государств, а также ряд университетов.
Еще в 2015 году стало известно, что БНД в течение многих лет - как минимум до 2013 года - шпионила за посольствами западных партнеров. Слежка велась также за американским посольством в Судане и военными Соединенных Штатов в Афганистане.