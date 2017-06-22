Белый дом разъяснил слова Трампа о "надувательстве" и "пленках"

ВАШИНГТОН, 22 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп имел в виду попытки поставить под сомнение его победу на выборах, когда говорит о "надувательстве" со стороны демократической оппозиции. Сами по себе хакерские атаки на Национальный комитет Демократической партии, приписываемые американской разведкой России, он не отрицает. Такое пояснение дала на регулярном брифинге для журналистов первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Сандерс.

Ее спрашивали, не подозревает ли президент США американское разведсообщество в "сговоре" с демократами, которые до победы Трампа восемь лет находились у власти в США, и почему он продолжает писать в Twitter о "демократическом надувательстве".

"Думаю, упоминание о "надувательстве" относится к попыткам делегитимизировать его победу на выборах, а не к хакерским атакам как таковым, - сказала Сандерс. - Он уже несколько раз говорил, что Россия к этому причастна". При этом представитель Белого дома подчеркнула, что, даже по признанию самой оппозиции, атаки никак не повлияли на итоги прошлогодних выборов в США.

Сам Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также опровергала обвинения в попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

Журналистов больше всего интересовало другое свежее сообщение Трампа в Twitter, в котором тот заявлял, что у него нет и не было никаких аудио- или видеозаписей бесед с бывшим директором ФБР США Джеймсом Коми. Репортеры настойчиво добивались объяснения того, зачем президент "41 день назад" стращал Коми возможным наличием таких записей и почему он теперь наконец признался в их отсутствии. Но Сандерс отвечала, что микроблог президента сам за себя говорит и дополнительных пояснений не требует. Она также подчеркивала, что Трамп обещал дать ответ на вопросы по поводу пленок до конца текущей недели и теперь выполнил это обещание.

Комментарии Трампа

Краткий комментарий с упоминанием о "надувательстве" Трамп сделал еще в среду в свете выступления в Конгрессе США бывшего министра национальной безопасности Джея Джонсона. Президент по этому поводу написал, что еще один специалист-разведчик признал отсутствие "какой-либо "большой сделки" между Трампом и Россией".

Что касается разговоров с Коми, хозяин Белого дома в четверг констатировал: "На фоне всех тех перехватов, электронной слежки, "засвечивания" источников, а также нелегальной утечки информации, о которых стало известно за последнее время, я понятия не имею, имеются ли где-то "пленки", то есть записи моих разговоров с Джеймсом Коми. Но я таких записей не делал и у меня их нет".

На вопросы журналистов о том, кто мог записывать разговоры президента США с директором ФБР в Белом доме, если не сам Белый дом, Сандерс отвечала, что ничего об этом не знает. По ее словам, ей "ничего не известно" и о том, записываются ли вообще беседы главы государства с гостями в его рабочей резиденции.