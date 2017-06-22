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Госдеп: отмененная встреча Шэннона и Рябкова не подразумевала обсуждение санкций

Международная панорама
22 июня, 22:35 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 22, июня. /ТАСС

По словам руководителя пресс-службы Госдепартамента Хезера Науэрта, эта встреча должна была касаться менее серьезных вопросов

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ВАШИНГТОН, 22 июня. /ТАСС/. Встреча замглавы МИД РФ Сергея Рябкова и заместителя госсекретаря по политическим вопросам Томаса Шэннона, отмененная по инициативе Москвы, не подразумевала обсуждение антироссийских санкций. Об этом заявила в четверг руководитель пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт во время регулярного брифинга для журналистов.

"Никогда не планировалось поднимать вопрос санкций на этой встрече, которая была отменена. Эта встреча должна была касаться менее серьезных вопросов. Санкции обсуждают отдельно, и Россия прекрасно знает, почему их ввели", - сказала она. На вопрос о том, перенесены ли эти консультации на другую дату, Науэрт не ответила, сказав, что у нее "нет такой информации".

В среду Рябков в размещенном на сайте МИД РФ комментарии отметил, что после решения Вашингтона касательно санкций обстановка не располагает к проведению раунда двусторонних консультаций по накопившимся в российско-американских отношениях "раздражителям". После этого Госдепартамент заявил, что сожалеет об отмене встречи и что США открыты для диалога с Россией.

Минфин США 20 июня внес в санкционный список 38 человек и организаций, в том числе "двоих российских госслужащих" и двоих их помощников. В списке числятся заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров, член Совета Федерации, спецпредставитель президента РФ по взаимодействию с организациями соотечественников за рубежом Александр Бабаков и двое сотрудников последнего - Александр Воробев (видимо Воробьев - прим. ТАСС) и Михаил Плисюк. В этом же разделе находятся компания по производству и продаже огнестрельного и охолощенного оружия "Молот-Оружие" и две компании группы "Конкорд" Евгения Пригожина. Под санкции попали 11 человек и организаций из Крыма, который американцы продолжают считать украинским.

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Рябков, Сергей Алексеевич
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