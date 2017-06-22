В Киеве задержали владельца интернет-издания "Страна"

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КИЕВ, 22 июня. /ТАСС/. Владелец интернет-издания Strana.ua ("Страна") Игорь Гужва, которому ранее принадлежал медиахолдинг "Вести", задержан в Киеве по подозрению в получении взятки. Об этом сообщил в четверг генпрокурор Украины Юрий Луценко.
"По материалам Государственной фискальной службы и прокуратуры г. Киева задержан И. Гужва, который требовал и получил $10 тысяч за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика", - написал он в Facebook.
Ранее в четверг сотрудники Службы безопасности Украины провели обыск в столичном офисе редакции. Гужва сообщил в Facebook, что обыск в редакции проводится по сфальсифицированному делу.
Проект "Страна" был запущен Гужвой в начале 2016 года после того, как он продал свою долю в медиахолдинге "Вести". В течение 2014-2015 гг. представители налоговых органов и СБУ неоднократно проводили обыски в редакции возглавляемого Гужвой холдинга по обвинениям в неуплате налогов и сепаратизме.