В Киеве задержали владельца интернет-издания "Страна"

КИЕВ, 22 июня. /ТАСС/. Владелец интернет-издания Strana.ua ("Страна") Игорь Гужва, которому ранее принадлежал медиахолдинг "Вести", задержан в Киеве по подозрению в получении взятки. Об этом сообщил в четверг генпрокурор Украины Юрий Луценко.

"По материалам Государственной фискальной службы и прокуратуры г. Киева задержан И. Гужва, который требовал и получил $10 тысяч за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика", - написал он в Facebook.

Ранее в четверг сотрудники Службы безопасности Украины провели обыск в столичном офисе редакции. Гужва сообщил в Facebook, что обыск в редакции проводится по сфальсифицированному делу.

Проект "Страна" был запущен Гужвой в начале 2016 года после того, как он продал свою долю в медиахолдинге "Вести". В течение 2014-2015 гг. представители налоговых органов и СБУ неоднократно проводили обыски в редакции возглавляемого Гужвой холдинга по обвинениям в неуплате налогов и сепаратизме.