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В Киеве задержали владельца интернет-издания "Страна"

Международная панорама
22 июня, 22:57 дата обновления: 22 июня, 23:33 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 22, июня. /ТАСС

По данным генпрокурора Украины Юрия Луценко, Игорь Гужва задержан по подозрению в получении взятки

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КИЕВ, 22 июня. /ТАСС/. Владелец интернет-издания Strana.ua ("Страна") Игорь Гужва, которому ранее принадлежал медиахолдинг "Вести", задержан в Киеве по подозрению в получении взятки. Об этом сообщил в четверг генпрокурор Украины Юрий Луценко.

"По материалам Государственной фискальной службы и прокуратуры г. Киева задержан И. Гужва, который требовал и получил $10 тысяч за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика", - написал он в Facebook.

Ранее в четверг сотрудники Службы безопасности Украины провели обыск в столичном офисе редакции. Гужва сообщил в Facebook, что обыск в редакции проводится по сфальсифицированному делу.

Проект "Страна" был запущен Гужвой в начале 2016 года после того, как он продал свою долю в медиахолдинге "Вести". В течение 2014-2015 гг. представители налоговых органов и СБУ неоднократно проводили обыски в редакции возглавляемого Гужвой холдинга по обвинениям в неуплате налогов и сепаратизме.

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