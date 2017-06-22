Госдеп США вновь призвал РФ использовать свое влияние для прекращения насилия на Украине

ВАШИНГТОН, 22 июня. /ТАСС/. США в очередной раз призвали Россию использовать свое влияние на ополченцев на востоке Украины с тем, чтобы прекратить насилие. Об этом заявила в четверг руководитель пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт во время регулярного брифинга для журналистов.

"США глубоко обеспокоены насилием и нападками поддерживаемыми Россией сепаратистами на востоке Украины в отношении безоружных гражданских сотрудников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ", - утверждала она. С ее точки зрения, упомянутые ей действия ополченцев против членов СММ ОБСЕ "являются частью более обстоятельной стратегии, которая направлена на то, чтобы скрыть от международного сообщества то, что в действительности происходит на востоке Украины".

"США призывают Россию использовать свое влияние, чтобы прекратить кампанию запугивания и уважать свои обязательства по свободному доступу наблюдателей миссии ОБСЕ [в районы столкновений]", - сказала она. Она утверждала, что Москве также следует создать условия для реализации минских соглашений.

Комплекс мер по выполнению минских соглашений был подписан в белорусской столице в феврале 2015 года по итогам встреч лидеров стран "нормандской четверки" (России, Германии, Франции и Украины - прим. ТАСС) и участников контактной группы. Документ из 13 пунктов предусматривает, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения сторон, а также меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в регионе.