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Fox: КНДР провела испытания нового ракетного двигателя

Международная панорама
22 июня, 23:06 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 22, июня. /ТАСС

По данным телеканала, этот двигатель может быть использован в межконтинентальной баллистической ракете

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НЬЮ-ЙОРК, 22 июня. /ТАСС/. Пхеньян провел очередные испытания нового ракетного двигателя, который может быть использован в межконтинентальной баллистической ракете. Об этом сообщил в четверг американский телеканал Fox News.

По данным его источников, испытание состоялось в среду. До этого Пхеньян проводил аналогичные операции в марте этого года.

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Fox News отмечает, что США также зафиксировали рост активности на том объекте, где КНДР ранее проводили ядерные испытания. "Там было больше людей и машин, но никто не знает, что это означает", - приводит телеканал слова одного из источников.

Ситуация на Корейском полуострове обострилась в начале прошлого года, когда Пхеньян осуществил ядерное испытание и позднее запустил баллистическую ракету с искусственным спутником Земли. В сентябре 2016 года КНДР провела еще одно ядерное испытание, а в течение года осуществила более 20 ракетных пусков.

2 июня Совет Безопасности ООН единогласно одобрил проект резолюции о расширении санкций в отношении КНДР. В проекте предлагается включить в санкционный список несколько организаций и частных лиц, которые могут быть причастны к действиям в интересах КНДР.

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