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Глава МИД и министр обороны Сербии обсудили с Рогозиным развитие экономических отношений

Международная панорама
23 июня, 0:03 UTC+3 БЕЛГРАД БЕЛГРАД 22, июня. /ТАСС

Стороны констатировали исключительно высокий уровень сотрудничества двух стран и отметили, что в предстоящий период целью является поиск точек роста экономических отношений

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БЕЛГРАД, 23 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич и министр обороны страны Зоран Джорджевич провели в четверг вечером встречу с вице-премьером правительства РФ Дмитрием Рогозиным. Об этом сообщила пресс-служба МИД Сербии.

"В сердечном разговоре с вице-премьером Рогозиным стороны констатировали исключительно высокий уровень сотрудничества двух стран и отметили, что в предстоящий период целью является поиск точек роста экономических отношений. В ходе беседы было подчеркнуто, что Сербию и Россию связывают дружба двух народов и глубокие экономические отношения, которые в последние годы получили импульс", - говорится в сообщении.

Рогозин прибыл в Белград, чтобы возглавить российскую делегацию на инаугурации президента Сербии 23 июня. Всего на церемонии ожидается около 40 представителей других государств. Дачич поблагодарил Рогозина за решение приехать на инаугурацию, сообщает сербский МИД.

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Персоны
Дачич, Ивица Рогозин, Дмитрий Олегович
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