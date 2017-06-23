Глава МИД и министр обороны Сербии обсудили с Рогозиным развитие экономических отношений

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БЕЛГРАД, 23 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич и министр обороны страны Зоран Джорджевич провели в четверг вечером встречу с вице-премьером правительства РФ Дмитрием Рогозиным. Об этом сообщила пресс-служба МИД Сербии.
"В сердечном разговоре с вице-премьером Рогозиным стороны констатировали исключительно высокий уровень сотрудничества двух стран и отметили, что в предстоящий период целью является поиск точек роста экономических отношений. В ходе беседы было подчеркнуто, что Сербию и Россию связывают дружба двух народов и глубокие экономические отношения, которые в последние годы получили импульс", - говорится в сообщении.
Рогозин прибыл в Белград, чтобы возглавить российскую делегацию на инаугурации президента Сербии 23 июня. Всего на церемонии ожидается около 40 представителей других государств. Дачич поблагодарил Рогозина за решение приехать на инаугурацию, сообщает сербский МИД.