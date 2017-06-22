СМИ: Мэй представила в Брюсселе видение плана по правам граждан ЕС в Великобритании

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ЛОНДОН, 22 июня. /ТАСС/. Граждане ЕС, проживающие в Великобритании в течение пяти лет, смогут пожизненно получить те же права, что и подданные Соединенного Королевства. Как сообщила в четверг британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си, такие предложения премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй представила на саммите ЕС в Брюсселе.
По информации Би-би-си, британское правительство предложило после выхода страны из ЕС создать для граждан государств сообщества новый статус, который даст право на доступ к образованию, системе здравоохранения, пенсиям и пособиям Соединенного Королевства. При этом подчеркивается, что речь идет об обоюдном предложении, которое также защитит британских подданных, живущих в странах ЕС.
При этом предполагается, что граждане стран - членов ЕС смогут получить указанный статус в Великобритании лишь до определенного момента. Эта дата не называется, но речь идет о периоде до официального прекращения членства Соединенного Королевства в блоке в 2019 году.
Одновременно, по данным Би-би-си, Лондон продолжает оставаться непоколебим в том, чтобы все дела граждан ЕС, проживающих в Великобритании, рассматривались в британских, а не в европейских судах.
На проходящем в настоящий момент в Брюсселе ужине глав государств и правительств ЕС Мэй рассказывает о своем видении переговоров по Brexit, стартовавших на деле 19 июня. Права 3,2 млн проживающих в Великобритании граждан других стран ЕС и 1,2 млн британцев, живущих за пределами Соединенного Королевства в Евросоюзе, Лондон и Брюссель считают проблемой, которая должна быть решена в первую очередь.
Сами переговоры должны продлиться до ноября 2018 года, после чего у национальных парламентов будет полгода на ратификацию сделки. Как ожидается, 26 июня Мэй представит в Палате общин британского парламента свой план по правам граждан ЕС.