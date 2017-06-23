СМИ: в Венесуэле более 20 больных гемофилией скончались из-за дефицита лекарств

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Не менее 22 больных гемофилией скончались в Венесуэле с 2016 года по настоящее время из-за отсутствия необходимых лекарств. Об этом сообщила координатор Венесуэльской ассоциации для больных гемофилией (AVH) Антониа Луке.

По ее словам, которые привела в четверг электронная версия газеты El Universal, в настоящее время из-за введения новых правил оказания помощи под угрозой оказалась жизнь еще более 270 человек с этим диагнозом.

"Мы напрямую обратились [за помощью] к президенту Николасу Мадуро, министру здравоохранения Луису Чехаде, главе Венесуэльского института социального страхования Карлосу Ротондаро и уполномоченному по правам человека Тареку Вильяму Саабу", - сказала Луке. Как она отметила, тяжелее всего приходится больным, проживающим в регионах, потому что нужные медикаменты поступают туда нерегулярно.

Венесуэльский парламент, находящийся под контролем оппозиции, еще в начале 2016 года объявил о "гуманитарном кризисе в сфере здравоохранения". Представители врачебного сообщества, в частности, председатель Федерации медицины Дуглас Леон Натера, заявляли об остром дефиците лекарств и значительных трудностях с оказанием необходимой помощи, особенно для тех, кто страдает тяжелыми заболеваниями. Тем не менее на уровне правительства эти сведения опровергались.