СМИ: в Венесуэле более 20 больных гемофилией скончались из-за дефицита лекарств

WSJ: American Airlines против приобретения 10% ее акций Qatar AirwaysЭкономика и бизнес 23 июня, 1:22
Меркель одобрила планы Мэй касательно прав граждан ЕС в Великобритании после BrexitМеждународная панорама 23 июня, 1:16
Видаль надеется, что вратарь Браво примет участие в матче с австралийцамиСпорт 23 июня, 0:54
Медведев проведет совещание по развитию Московского авиаузла в рамках подготовки к ЧМ-2018Спорт 23 июня, 0:47
Видаль: сборная Чили по футболу довольна организацией Кубка конфедераций в РоссииСпорт 23 июня, 0:38
Эмре Джан: ничья стала справедливым результатом матча Чили - ГерманияСпорт 23 июня, 0:30
Гонщики "Формулы-1" определят первого в истории победителя Гран-при АзербайджанаСпорт 23 июня, 0:27
Санчес: оборону сборной России очень сложно пройтиСпорт 23 июня, 0:21
Дракслер: сборная Германии делала все возможное, чтобы победить команду ЧилиСпорт 23 июня, 0:16
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Не менее 22 больных гемофилией скончались в Венесуэле с 2016 года по настоящее время из-за отсутствия необходимых лекарств. Об этом сообщила координатор Венесуэльской ассоциации для больных гемофилией (AVH) Антониа Луке.
По ее словам, которые привела в четверг электронная версия газеты El Universal, в настоящее время из-за введения новых правил оказания помощи под угрозой оказалась жизнь еще более 270 человек с этим диагнозом.
"Мы напрямую обратились [за помощью] к президенту Николасу Мадуро, министру здравоохранения Луису Чехаде, главе Венесуэльского института социального страхования Карлосу Ротондаро и уполномоченному по правам человека Тареку Вильяму Саабу", - сказала Луке. Как она отметила, тяжелее всего приходится больным, проживающим в регионах, потому что нужные медикаменты поступают туда нерегулярно.
Венесуэльский парламент, находящийся под контролем оппозиции, еще в начале 2016 года объявил о "гуманитарном кризисе в сфере здравоохранения". Представители врачебного сообщества, в частности, председатель Федерации медицины Дуглас Леон Натера, заявляли об остром дефиците лекарств и значительных трудностях с оказанием необходимой помощи, особенно для тех, кто страдает тяжелыми заболеваниями. Тем не менее на уровне правительства эти сведения опровергались.