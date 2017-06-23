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Напавший на полицейского в США канадец пытался купить огнестрельное оружие

Международная панорама
23 июня, 1:34 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 23, июня. /ТАСС

По данным Fox News, Амору Фтоуи не продали пистолет из-за отсутствия американского гражданства

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НЬЮ-ЙОРК, 23 июня. /ТАСС/. Гражданин Канады Амор Фтоуи, который в среду нанес ножевое ранение полицейскому в аэропорту американского города Флинт (штат Мичиган), до этого безуспешно пытался купить огнестрельное оружие. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции официальный представитель ФБР Дэвид Джелиос, его выступление транслировали центральные телеканалы.

Как уточнил Джелиос, Фтоуи, имеющий также гражданство Туниса, в июне прибыл в США из Канады легально. Первоначально он приехал в Нью-Йорк. "Он попытался купить огнестрельное оружие, но ему это не удалось", - сказал Джелиос, но не уточнил, где именно канадец рассчитывал это сделать.

По сведениям источников телеканала Fox News, Фтоуи хотел купить оружие в пригороде Детройта (штат Мичиган) за несколько дней до нападения на стража порядка. Ему отказали в продаже из-за отсутствия американского гражданства. В итоге мужчина решил приобрести нож.

Ранее в ФБР заявили, что произошедшее расследуют как теракт. По данным властей, в среду, после прибытия в аэропорт, Фтоуи в течение некоторого времени без видимой цели ходил по терминалу, затем перекусил, проследовал в уборную и вышел оттуда с двумя сумками. Он бросил их на землю, выхватил нож и нанес им удар полицейскому.

Сотрудник ФБР подтвердил, что непосредственно перед нападением канадец кричал "Аллах акбар". Кроме того, Фтоуи после задержания дал понять, что осуждает действия США в Ираке, Сирии и Афганистане.

Раненный в шею страж порядка был госпитализирован, его состояние оценивается как стабильное. Фтоуи предъявлены обвинения по нескольким статьям.

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