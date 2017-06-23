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Лидеры ЕС в ноябре решат, в какую страну переедут из Великобритании два евроинститута

Международная панорама
23 июня, 1:37 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 23, июня. /ТАСС

Речь идет о переводе из королевства Европейского агентства по медикаментам и Европейского банковского агентства

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БРЮССЕЛЬ, 23 июня. /ТАСС/. Главы государств Евросоюза проголосуют в ноябре по вопросу о том, в какую страну переедут из Великобритании после ее выхода из состава сообщества два института ЕС: Европейское агентство по медикаментам (European Medicines Agency) и Европейское банковское агентство (European Bank Authority). Об этом сообщил председатель Евросовета Дональд Туск в четверг вечером в Брюсселе, где в рамках саммита ЕС проходит рабочий ужин лидеров стран сообщества, на котором обсуждается Brexit.

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"Согласовано. 27 стран ЕС примут решение путем голосования в ноябре по переезду агентств Евросоюза, находящихся в Великобритании", - сказал он. По мнению Туска, это техническое решение "подтверждает единство ЕС и снижает неопределенность Brexit".

Саммит ЕС также определил всю сложную процедуру "смены прописки" этих структур, которая будет состоять из четырех этапов. К 31 июля страны, заинтересованные разместить одно из двух агентств у себя, должны подать свои заявки в Совет ЕС. К 30 сентября оценки этим предложениям даст Еврокомиссия.

В течение октября государства сообщества проведут дискуссию по этим оценкам, и, наконец, в ноябре решение должно быть принято, после чего эти структуры начнутся готовиться к переезду.

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