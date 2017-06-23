Меркель одобрила планы Мэй касательно прав граждан ЕС в Великобритании после Brexit

WSJ: American Airlines против приобретения 10% ее акций Qatar AirwaysЭкономика и бизнес 23 июня, 1:22
Меркель одобрила планы Мэй касательно прав граждан ЕС в Великобритании после BrexitМеждународная панорама 23 июня, 1:16
Видаль надеется, что вратарь Браво примет участие в матче с австралийцамиСпорт 23 июня, 0:54
Медведев проведет совещание по развитию Московского авиаузла в рамках подготовки к ЧМ-2018Спорт 23 июня, 0:47
Видаль: сборная Чили по футболу довольна организацией Кубка конфедераций в РоссииСпорт 23 июня, 0:38
Эмре Джан: ничья стала справедливым результатом матча Чили - ГерманияСпорт 23 июня, 0:30
Гонщики "Формулы-1" определят первого в истории победителя Гран-при АзербайджанаСпорт 23 июня, 0:27
Санчес: оборону сборной России очень сложно пройтиСпорт 23 июня, 0:21
Дракслер: сборная Германии делала все возможное, чтобы победить команду ЧилиСпорт 23 июня, 0:16
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что меры, предложенные премьер-министром Великобритании Терезой Мэй в отношении прав граждан Евросоюза в Соединенном Королевстве после его выхода из Евросоюза (ЕС), являются хорошей отправной точкой, однако требуют серьезной проработки. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters.
"Тереза Мэй дала нам сегодня ясно понять, что граждане ЕС, находящиеся в Великобритании в течение пяти лет, полностью сохранят свои права. Это хороший старт", - приводит агентство слова Меркель.
При этом канцлер отметила, что все еще остается много вопросов по выходу Великобритании из ЕС, которые необходимо решить до следующего саммита сообщества в октябре.
В четверг Мэй представила на саммите ЕС в Брюсселе видение плана по правам граждан Евросоюза в Великобритании. В частности, граждане ЕС, проживающие в Великобритании в течение пяти лет, смогут пожизненно получить те же права, что и подданные Соединенного Королевства: на доступ к образованию, системе здравоохранения, пенсиям и пособиям. При этом подчеркивается, что речь идет об обоюдном предложении, которое также защитит британских подданных, живущих в странах ЕС.