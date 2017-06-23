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Меркель одобрила планы Мэй касательно прав граждан ЕС в Великобритании после Brexit

Международная панорама
23 июня, 1:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

При этом канцлер ФРГ отметила, что еще много вопросов по выходу королевства из ЕС, которые необходимо решить до саммита сообщества в октябре

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Ангела Меркель

Ангела Меркель

© EPA/STEPHANIE LECOCQ

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что меры, предложенные премьер-министром Великобритании Терезой Мэй в отношении прав граждан Евросоюза в Соединенном Королевстве после его выхода из Евросоюза (ЕС), являются хорошей отправной точкой, однако требуют серьезной проработки. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters.

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"Тереза Мэй дала нам сегодня ясно понять, что граждане ЕС, находящиеся в Великобритании в течение пяти лет, полностью сохранят свои права. Это хороший старт", - приводит агентство слова Меркель.

При этом канцлер отметила, что все еще остается много вопросов по выходу Великобритании из ЕС, которые необходимо решить до следующего саммита сообщества в октябре.

В четверг Мэй представила на саммите ЕС в Брюсселе видение плана по правам граждан Евросоюза в Великобритании. В частности, граждане ЕС, проживающие в Великобритании в течение пяти лет, смогут пожизненно получить те же права, что и подданные Соединенного Королевства: на доступ к образованию, системе здравоохранения, пенсиям и пособиям. При этом подчеркивается, что речь идет об обоюдном предложении, которое также защитит британских подданных, живущих в странах ЕС.

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Персоны
Мэй, Тереза Меркель, Ангела
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