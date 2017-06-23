Меркель одобрила планы Мэй касательно прав граждан ЕС в Великобритании после Brexit

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что меры, предложенные премьер-министром Великобритании Терезой Мэй в отношении прав граждан Евросоюза в Соединенном Королевстве после его выхода из Евросоюза (ЕС), являются хорошей отправной точкой, однако требуют серьезной проработки. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters.

"Тереза Мэй дала нам сегодня ясно понять, что граждане ЕС, находящиеся в Великобритании в течение пяти лет, полностью сохранят свои права. Это хороший старт", - приводит агентство слова Меркель.

При этом канцлер отметила, что все еще остается много вопросов по выходу Великобритании из ЕС, которые необходимо решить до следующего саммита сообщества в октябре.

В четверг Мэй представила на саммите ЕС в Брюсселе видение плана по правам граждан Евросоюза в Великобритании. В частности, граждане ЕС, проживающие в Великобритании в течение пяти лет, смогут пожизненно получить те же права, что и подданные Соединенного Королевства: на доступ к образованию, системе здравоохранения, пенсиям и пособиям. При этом подчеркивается, что речь идет об обоюдном предложении, которое также защитит британских подданных, живущих в странах ЕС.