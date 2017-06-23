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Подозреваемому в поджоге мечети американцу предъявлены обвинения

Международная панорама
23 июня, 2:50 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 23, июня. /ТАСС

Марку Пересу грозит до 20 лет тюрьмы

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НЬЮ-ЙОРК, 23 июня. /ТАСС/. Федеральное жюри присяжных предъявило американцу, подозреваемому в поджоге мечети в городе Виктория (штат Техас), обвинения в совершении преступления на почве ненависти, ему грозит до 20 лет тюрьмы. Об этом сообщило в четверг министерство юстиции США.

Пожар в мечети произошел в конце января 2017 года. Пламя уничтожило практически все здание, кроме несущих стен, пострадавших не было. Власти Виктории, расположенной в 200 км юго-западнее Хьюстона, тогда объявили, что считают обстоятельства пожара подозрительными и указывающими на поджог.

В марте по подозрению в совершении поджога был задержан 25-летний житель Техаса Марк Перес. Следователям удалось установить, что 22 января он незаконно проник в указанную мечеть с целью совершения кражи. 28 января, по данным стороны обвинения, мужчина совершил поджог здания.

В случае если Переса признают виновным, ему грозит до 20 лет тюремного заключения и штраф до $250 тысяч, сообщили в Минюсте.

Ущерб, нанесенный мечети в Виктории, власти оценили в $500 тысяч. Впоследствии свыше 19 тысяч человек пожертвовали более $900 тысяч на ее восстановление.

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