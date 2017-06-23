Канцлер Австрии: ЕС сложно обозначить планы по Brexit из-за неуверенной позиции британцев

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БРЮССЕЛЬ, 23 июня. /ТАСС/. Власти Великобритании не имеют четкой позиции относительно Brexit, что осложняет выработку подхода Евросоюза. Такое мнение высказал в четверг вечером журналистам канцлер Австрии Кристиан Керн по завершении первого дня саммита ЕС.
"Во время переговоров и, собственно говоря, с принятия решения о Brexit прослеживается то, что в Великобритании царит большая неуверенность относительно ее позиции, и от этого нам сложнее четко представить нашу позицию", - подчеркнул он.
Керн, однако, напомнил, что процедура выхода Великобритании из ЕС определена. "Самой большой сложностью будет регулирование финансовых обязательств. Ясно, что британцы взяли здесь на себя долгосрочные обязательства", - отметил канцлер Австрии.