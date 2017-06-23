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СМИ: житель Техаса разместил на билборде заявление о том, что "Трампа избрали не русские"

Международная панорама
23 июня, 2:42 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 23, июня. /ТАСС

Кайл Кортни также обвинил ABC в координации с предвыборной кампанией Хиллари Клинтон

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ВАШИНГТОН, 23 июня. /ТАСС/. Житель американского штата Техас Кайл Кортни арендовал большой рекламный щит близ города Сан-Антонио, чтобы выразить протест телекомпании ABC, которая регулярно публикует материалы о приписываемом России вмешательстве в президентские выборы 2016 года. Кроме того, американец обвинил ABC в координации с предвыборной кампанией экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон. Об этом сообщила в четверг газета The Hill.

"ABC news", я рос с вами, но теперь с этим покончено. Русские не избирали Дональда Трампа. Это сделал я", - говорится в тексте, размещенном на билборде. Заявление Кайла Кортни будет находиться на щите по меньшей мере два месяца.

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"ABC был единственным телеканалом, который я смотрел в Техасе, еще будучи ребенком. Но сейчас, как я считаю, они потеряли связь с американцами и забыли о простых работягах", - прокомментировал он свою идею опубликовать послание на рекламном щите.

Кортни также считает, что "президентская кампания Хиллари Клинтон финансировалась Фондом Клинтонов в тесной координации с прессой". "А сейчас мы видим, как они пытаются исправить то, что не смогли исправить во время выборов", - заключил техасец.

Разбирательство попыток вмешательства извне в ход предвыборной кампании в США ведут ФБР, а также спецкомитеты по разведке обеих палат Конгресса. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также опровергала обвинения в попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

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