Суд Детройта отложил депортацию из США 114 иракцев с судимостями

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НЬЮ-ЙОРК, 23 июня. /ТАСС/. Окружной суд в городе Детройт (штат Мичиган) в четверг постановил отложить депортацию 114 иракцев, задержанных полицией 11 июня текущего года. Соответствующее распоряжение вынес судья Марк Голдсмит.
Речь идет о резонансном деле, которое напрямую затрагивает указ президента Дональда Трампа об отказе в выдаче виз на въезд в США гражданам Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена. Иракцы прибыли в штаты на законных основаниях, однако американские власти выяснили, что за этими мигрантами числятся судимости и нарушения закона. Это обстоятельство требует от властей провести задержание и начать процедуру депортации.
Адвокаты иракцев опротестовали этот шаг, аргументировав позицию тем, что на родине подзащитным грозят расправы, незаконные судебные разбирательства и даже смерть. "Если наша жалоба будет одобрена, любой сможет остаться [в США] по крайней мере временно", - пояснила юрист Кларенс Дасс, представляющая интересы 15 из иракцев, содержащихся в специальном центре в Янгстауне (штат Огайо).
Как информировало агентство Reuters, министерство юстиции США в лице местной прокуратуры настаивало, что окружной суд не обладает законными полномочиями разрешать или запрещать депортацию иракцев. Этот вопрос относится к юрисдикции апелляционного суда. Судья Голдсмит решил, что в этом правовом вопросе надо разобраться, а пока это не произошло, иностранцы останутся на территории США.
Ранее федеральные суды уже дважды выносили решения о блокировании указов Трампа об ужесточении мер в сфере иммиграции. По подписанному президентом в январе указу, вводившему 90-дневный запрет на въезд в США для граждан Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена, такое решение вынес федеральный суд в Сиэтле (штат Вашингтон). После того, как в марте в указ были внесены незначительные изменения, в частности из списка был исключен Ирак, документ блокировал федеральный суд в Гонолулу (штат Гавайи).
В США, если ответчик является чиновником федерального уровня, а истцы находятся в разных штатах, общенациональное применение постановления федерального суда не запрещено.