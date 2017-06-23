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На базе в Аризоне приостановлены полеты истребителей F-35 из-за проблем с оборудованием

Международная панорама
23 июня, 3:42 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 23, июня. /ТАСС

Неполадки были выявлены в процессе установки нового компьютерного обеспечения автономной системы логистической информации

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НЬЮ-ЙОРК, 23 июня. /ТАСС/. Полеты 14 истребителей пятого поколения ВВС США F-35A, дислоцированных на военной базе Юма (штат Аризона), временно прекращены по причине проблем с компьютерным обеспечением автономного оборудования на земле. Об этом информировало в четверг командование 211-й эскадрильи авиации Корпуса морской пехоты США.

Оно пояснило, что данное решение принято ввиду аномалий, выявленных в процессе установки нового компьютерного обеспечения автономной системы логистической информации. "С полетными качествами и надежностью самих самолетов ничего плохого не произошло, но нам крайне важно обеспечить надежное функционирование этой системы наземного базирования перед тем, как возобновить полеты", - сообщил официальный представитель эскадрильи майор Курт Стал.

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10 июня полеты истребителей F-35, дислоцированных на базе ВВС США Люк в том же штате Аризона, были приостановлены из-за серии инцидентов. Они были обусловлены состоянием здоровья летчиков, у которых в воздухе наблюдались симптомы, схожие с кислородной недостаточностью.

F-35 - это многоцелевая боевая машина, спроектированная с использованием технологии "стелс" и способная нести ядерные боезаряды. Вместе с США в проекте ее создания принимают участие восемь стран: Австралия, Великобритания, Дания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия и Турция. Кроме того, эти самолеты приобретают Израиль и Япония.

В США F-35 выпускается в трех разных модификациях: для ВВС (F-35A), ВМС (F-35C) и Корпуса морской пехоты (F-35B). Модель для морпехов способна производить вертикальный взлет и посадку. Производство этих самолетов, как ожидается, будет идти до конца 2030-х гг. Согласно прогнозам экспертов, на реализацию программы строительства F-35 уйдет 1,5 трлн долларов. Этот проект создания военной техники является самым дорогостоящим на данный момент в истории США.

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