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Исследование: огнестрельное оружие есть дома почти у половины населения США

Международная панорама
23 июня, 4:07 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 23, июня. /ТАСС

По данным экспертов, собственниками такого оружия являются 30% американцев, еще 11% проживают с теми, кто им обладает

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ВАШИНГТОН, 23 июня. /ТАСС/. Огнестрельное оружие имеется дома у 42% граждан Соединенных Штатов. Такие данные содержатся в обнародованном в четверг исследовании, которое было проведено Pew Research Center.

По свидетельству его экспертов, собственниками огнестрельного оружия являются на текущем этапе 30% американских граждан. Еще 11% населения США в данный момент не имеют принадлежащего им самим огнестрельного оружия, но проживают под одной крышей с теми, кто им обладает. А 36% граждан США, не владеющих таким оружием, признают, что способны рассмотреть в будущем возможность его приобретения. Тем не менее у большинства американцев (57%) дома все же нет огнестрельного оружия.

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Стреляющая Америка

При этом выяснилось, что 72% американцев стреляли из огнестрельного оружия. 48% американцев выросли в доме, где оно имелось. У 59% граждан США есть в друзьях как минимум один человек, владеющий этим видом оружия.

У большинства владельцев огнестрельного оружия в США его больше, чем одна единица. 37% таких лиц обладают 2-4 единицами огнестрельного оружия, а 29% - пятью и более. Примерно три четверти владельцев считают, что оно является неотъемлемой частью обеспечения их прав и свобод.

В то же время половина населения США убеждена, что насилие с применением огнестрельного оружия является крупной проблемой их страны. 44% американцев свидетельствуют о том, что среди людей, которых они лично знают, есть те, в кого случайно или умышленно стреляли. Чуть менее четверти (23%) жителей США уточняют, что непосредственно им или их родным в свое время угрожали огнестрельным оружием.

Нынешнее исследование было проведено среди 3930 совершеннолетних граждан США, включая 1269 владельцев огнестрельного оружия, в период с 13 по 27 марта и с 4 по 18 апреля. Право на приобретение и ношение оружия гарантировано американцам Второй поправкой к Конституции. Власти США не раз предпринимали в последние годы попытки ужесточить контроль за оборотом огнестрельного оружия в свете неоднократно происходивших в стране расправ с его применением, но успехом эти усилия не увенчались.

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