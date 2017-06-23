В Аргентине депутаты подали в суд на президента из-за выпуска облигаций сроком на 100 лет

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БУЭНОС-АЙРЕС, 23 июня. /ТАСС/. Аргентинские парламентарии от оппозиционного альянса "Фронт за победу" подали жалобу на президента Маурисио Макри из-за выпуска облигаций со сроком погашения 100 лет. Об этом сообщил в четверг депутат Дарио Мартинес.
"Аргентинское правительство заключило сделку, которая губительна для государства, казны, аргентинского народа и будущих поколений", - сказал Мартинес в эфире радиостанции Radio 10. По словам депутата, Аргентине придется заплатить "в 12 раз больше того, что она получила".
Помимо Макри, в жалобе фигурируют председатель правительства Маркос Пенья, министр финансов Луис Капуто и министр экономики Николас Духовне. Дальнейшую судьбу иска определит суд. Ранее суды уже отклонили несколько жалоб, которые подавала оппозиция.
Министерство финансов объявило в понедельник о выпуске международных облигаций сроком на 100 лет на общую сумму в $2,75 млрд. По данным ведомства, ставка купонов установлена на уровне 7,125%.