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В Аргентине депутаты подали в суд на президента из-за выпуска облигаций сроком на 100 лет

Международная панорама
23 июня, 4:32 UTC+3 БУЭНОС-АЙРЕС БУЭНОС-АЙРЕС 23, июня. /ТАСС

По мнению депутата Дарио Мартинеса, правительство заключило сделку, которая "губительна для государства, казны, аргентинского народа и будущих поколений"

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БУЭНОС-АЙРЕС, 23 июня. /ТАСС/. Аргентинские парламентарии от оппозиционного альянса "Фронт за победу" подали жалобу на президента Маурисио Макри из-за выпуска облигаций со сроком погашения 100 лет. Об этом сообщил в четверг депутат Дарио Мартинес.

"Аргентинское правительство заключило сделку, которая губительна для государства, казны, аргентинского народа и будущих поколений", - сказал Мартинес в эфире радиостанции Radio 10. По словам депутата, Аргентине придется заплатить "в 12 раз больше того, что она получила".

Помимо Макри, в жалобе фигурируют председатель правительства Маркос Пенья, министр финансов Луис Капуто и министр экономики Николас Духовне. Дальнейшую судьбу иска определит суд. Ранее суды уже отклонили несколько жалоб, которые подавала оппозиция.

Министерство финансов объявило в понедельник о выпуске международных облигаций сроком на 100 лет на общую сумму в $2,75 млрд. По данным ведомства, ставка купонов установлена на уровне 7,125%.

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