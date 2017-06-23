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Times утверждает, что нашла на русскоязычном сайте пароли от почты британских министров

Международная панорама
23 июня, 4:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

По данным издания, на русскоязычном ресурсе для хакеров также есть информация для входа в электронные ящики 1000 членов и работников парламента, 7000 сотрудников полиции и более 1000 работников МИДа

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МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Газета Times заявляет, что обнаружила на одном из русскоязычных ресурсов для хакеров списки логинов и паролей от электронных ящиков, предположительно принадлежащих британским госслужащим, включая министров, данные были доступны для продажи или обмена. О ходе своего расследования издание сообщило в пятницу.

По его данным, среди людей, чьи данные попали в Сеть, оказались министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Грег Кларк и министр образования Джастин Грининг, которые пока не ответили на запросы газеты о подлинности найденных логинов и паролей. Утверждается, что на форуме также оказалась информация для входа в электронные ящики 1000 членов и работников парламента, 7000 сотрудников полиции и более 1000 работников британского МИДа.

Национальный центр кибербезопасности (НЦК - National Cyber Security Centre, NCSC) заявил, что изменит руководство для государственных органов по защите данных после того, как ознакомится с материалами расследования издания.

Спекуляции относительно хакеров, действующих якобы по указке России, начали регулярно появляться в американских и европейских СМИ после того, как в июле прошлого года на сайте организации WikiLeaks была опубликована электронная корреспонденция, похищенная неизвестными из систем Национального комитета Демократической партии США. Спецслужбы страны выступили с утверждением, что за кибератаками на политические организации США стояла Москва. Сама Россия не раз на самом высоком уровне опровергала домыслы о своем вмешательстве в политические процессы в США.

"Много примеров можно привести, когда любое развитие событий в каком-то регионе мира, которое не нравится американским конгрессменам, тут же пытаются свалить на нас, - отметил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. - Даже когда произошла размолвка ряда арабских стран и Катара, появились "утки" о том, что все организовано русскими хакерами. Потом убрали через пару часов, когда поняли, что это бред, но никто не извинился".

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