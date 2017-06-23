Трамп выдвинул на пост посла США в Лондоне спонсора Республиканской партии

Подруга экс-президента Южной Кореи получила три года тюремного заключенияМеждународная панорама 23 июня, 5:29
Джонни Депп пошутил, что появление Трампа на фестивале в Англии добром бы не кончилосьКультура 23 июня, 5:28
В Аргентине депутаты подали в суд на президента из-за выпуска облигаций сроком на 100 летМеждународная панорама 23 июня, 4:32
Клуб НБА "Чикаго" обменял Батлера в "Миннесоту"Спорт 23 июня, 4:29
"Ведомости": Катар смягчил визовый режим для россиянМеждународная панорама 23 июня, 4:11
США приостановили импорт говядины из БразилииЭкономика и бизнес 23 июня, 4:01
"Ведомости": Минфин доработает проект индивидуального пенсионного капиталаЭкономика и бизнес 23 июня, 3:49
"Филадельфия" выбрала Маркелла Фульца под первым номером на драфте НБАСпорт 23 июня, 3:45
ВКС России 14 раз за неделю перехватывали зарубежные самолеты-разведчикиАрмия и ОПК 23 июня, 3:24
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 23 июня. /ТАСС/. Президент Дональд Трамп принял решение выдвинуть на пост посла США в Великобритании кандидатуру американского предпринимателя, оказывающего существенную финансовую поддержку Республиканской партии, Роберта Вуда Джонсона. Об этом объявила в четверг пресс-служба Белого дома.
Джонсон активно поддерживал республиканца Трампа, в том числе финансово, на этапе избирательной кампании, увенчавшейся в ноябре выборами. Он также жертвовал средства на прошедшие в январе инаугурационные торжества. Предпринимателю 70 лет, он является главой частной фирмы по управлению активами, базирующейся в Нью-Йорке, занимается филантропической деятельностью. Кроме того, Джонсон владеет спортивной командой New York Jets, входящей в Национальную футбольную лигу США (американский футбол).
Нынешнее кадровое решение Трампа было ожидаемым. Глава американской администрации упоминал о такой возможности еще в январе. Выдвижение Джонсона должно быть теперь утверждено Сенатом Конгресса США.