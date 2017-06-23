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Трамп выдвинул на пост посла США в Лондоне спонсора Республиканской партии

Международная панорама
23 июня, 5:02 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 23, июня. /ТАСС

Теперь кандидатуру Роберта Вуда Джонсона должен утвердить Сенат Конгресса США

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ВАШИНГТОН, 23 июня. /ТАСС/. Президент Дональд Трамп принял решение выдвинуть на пост посла США в Великобритании кандидатуру американского предпринимателя, оказывающего существенную финансовую поддержку Республиканской партии, Роберта Вуда Джонсона. Об этом объявила в четверг пресс-служба Белого дома.

Джонсон активно поддерживал республиканца Трампа, в том числе финансово, на этапе избирательной кампании, увенчавшейся в ноябре выборами. Он также жертвовал средства на прошедшие в январе инаугурационные торжества. Предпринимателю 70 лет, он является главой частной фирмы по управлению активами, базирующейся в Нью-Йорке, занимается филантропической деятельностью. Кроме того, Джонсон владеет спортивной командой New York Jets, входящей в Национальную футбольную лигу США (американский футбол).

Нынешнее кадровое решение Трампа было ожидаемым. Глава американской администрации упоминал о такой возможности еще в январе. Выдвижение Джонсона должно быть теперь утверждено Сенатом Конгресса США.

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