AP: арабские страны требуют от Катара разрыва дипотношений с Ираном

Глава МИД Казахстана: Астана не ведет переговоров об отправке войск в СириюМеждународная панорама 23 июня, 7:44
Проблемы "дальневосточного гектара": "серые" земли и долгое оформлениеЭкономика и бизнес 23 июня, 7:12
Клуб НБА "Лос-Анджелес Лейкерс" объявил об обмене Мозгова в "Бруклин"Спорт 23 июня, 6:39
СМИ: ЦСКА намерен вернуть футболиста Мусу из "Лестера"Спорт 23 июня, 6:30
В Балашихе закрыли полигон ТБО "Кучино"Общество 23 июня, 6:17
AP: арабские страны требуют от Катара разрыва дипотношений с ИраномМеждународная панорама 23 июня, 5:29
Подруга экс-президента Южной Кореи получила три года тюремного заключенияМеждународная панорама 23 июня, 5:29
Джонни Депп пошутил, что появление Трампа на фестивале в Англии добром бы не кончилосьКультура 23 июня, 5:28
В Аргентине депутаты подали в суд на президента из-за выпуска облигаций сроком на 100 летМеждународная панорама 23 июня, 4:32
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Арабские страны, ранее разорвавшие дипломатические отношения с Катаром, требуют от последнего прекращения дипотношений с Ираном и отводят на это меньше двух недель. Об этом в пятницу сообщило агентство Associated Press со ссылкой на документ.
По его сведениям, в списке требований также значится закрытие телеканала Al Jazeera, прекращение военного сотрудничества с Турцией и закрытие турецкой военной базы в стране. Помимо этого Катару необходимо будет выплатить денежную компенсацию. Все условия по выходу из кризиса должны быть выполнены в течение 10 дней.
Как сообщило ранее агентство Reuters, перечень требований был передан Кувейтом.
5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Дохой. Государства объяснили свое решение поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Также ряд стран заявили о принятии других мер, в том числе прекращении морского и авиасообщения, остановке банковских операций, высылке дипломатов и подданных Катара.