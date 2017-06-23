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AP: арабские страны требуют от Катара разрыва дипотношений с Ираном

Международная панорама
23 июня, 5:29 дата обновления: 23 июня, 6:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

По информации агентства, в списке требований также значится закрытие телеканала Al Jazeera и турецкой военной базы. На выполнение условий эмирату отвели 10 дней

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Эмир государства Катар Тамим бен Хамад Аль Тани

Эмир государства Катар Тамим бен Хамад Аль Тани

© EPA/Leonardo Muñoz

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Арабские страны, ранее разорвавшие дипломатические отношения с Катаром, требуют от последнего прекращения дипотношений с Ираном и отводят на это меньше двух недель. Об этом в пятницу сообщило агентство Associated Press со ссылкой на документ.

По его сведениям, в списке требований также значится закрытие телеканала Al Jazeera, прекращение военного сотрудничества с Турцией и закрытие турецкой военной базы в стране. Помимо этого Катару необходимо будет выплатить денежную компенсацию. Все условия по выходу из кризиса должны быть выполнены в течение 10 дней. 

Как сообщило ранее агентство Reuters, перечень требований был передан Кувейтом.

5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Дохой. Государства объяснили свое решение поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Также ряд стран заявили о принятии других мер, в том числе прекращении морского и авиасообщения, остановке банковских операций, высылке дипломатов и подданных Катара.

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