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МИД КНДР выразил озабоченность учениями бомбардировщиков США в небе над Южной Кореей

Международная панорама
23 июня, 6:05 UTC+3 ПХЕНЬЯН ПХЕНЬЯН 23, июня. /ТАСС

В дипведомстве отметили, что "по вине США, повышающих уровень военной угрозы в отношении КНДР, ситуация на Корейском полуострове резко обостряется"

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ПХЕНЬЯН, 23 июня. /ТАСС/. КНДР считает "безрассудной военной акцией" учения двух стратегических бомбардировщиков США B-1B, проходившие 20 июня в небе над Южной Кореей. С таким заявлением, опубликованном в пятницу в газете "Нодон синмун", выступил представитель министерства иностранных дел КНДР.

Самолеты имитировали нанесение ударов по объектам Корейской народной армии. По данным дипломата, Пентагон решил проводить такие учения с участием B-1B "не реже одного раза в месяц".

В результате, отмечается в заявлении, "по вине США, повышающих уровень военной угрозы в отношении КНДР, ситуация на Корейском полуострове резко обостряется".

Представитель МИД предупредил, что Пхеньян "ответит на военную истерию США мерами по укреплению ракетно-ядерного потенциала".

Информационное агентство ЦТАК в свою очередь рассматривает как "грубую провокацию" решение Республики Корея, США и Канады провести 23-25 июня совместные военно- морские маневры в районе южнокорейского острова Чеджудо. В них примут участие эсминец "Юльгок Ли И", оснащенный системой раннего обнаружения Aegis, самолет-разведчик P-3C Orion, американские многоцелевые вертолеты Lynx и MH-60R, два канадских фрегата и противолодочные вертолеты SH-3.

По сведениям ЦТАК, программа этих нацеленных против КНДР учений предусматривает отработку совместных действий по перехвату баллистических ракет, проведение операции по морской блокаде народной республики и боевые стрельбы корабельной артиллерии.

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