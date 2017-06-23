В Алеппо открылся фельдшерско-акушерский медпункт на 1 тыс. человек в месяц

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АЛЕППО /Сирия/, 23 июня. /ТАСС/. Фельдшерско-акушерский медицинских пункт, способный принять до 1 тысячи посетителей в месяц, заработал в освобожденном от боевиков сирийском Алеппо.
"В нашей поликлинике в районе Аль-Зебдия Восточного Алеппо сейчас работают пять врачей и 15 медсестер, в ближайшее время штат будет увеличен", - рассказал журналистам доктор медпункта Зияд Хаштам.
Он отметил, что сейчас учреждение в состоянии принять до одной тысячи посетителей в месяц, но этого явно недостаточно. Хаштам пояснил, что быстровозводимые медпункты в Восточном Алеппо работают по принципу "все в одном". В его учреждении, в частности, есть комнаты для осмотра пациентов, бесплатная аптека и кабинет женской консультации с аппаратом УЗИ.
Строители еще устраняют выявленные на объекте недочеты. "Бригада из 10 человек возводит социальные учреждения, подобные этой поликлинике, за два месяца, еще несколько недель необходимы для настройки завезенного оборудования - только с начала июня в Алеппо открыты пять подобных медпунктов", - рассказал инженер Мухаммад Эндауи.
О завершении операции по освобождению Алеппо от боевиков заявил 23 декабря прошлого года министр обороны РФ Сергей Шойгу.